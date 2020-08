Quarantaine wordt verplicht na bron- en contactonderzoek

Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (CDA). Beeld ANP

Dat schrijft minister Hugo de Jonge dinsdagavond in een brief aan de Tweede Kamer. Tot dusver gold er alleen een dringend advies om in quarantaine te gaan.

‘De laatste weken horen we van de GGD’s terug dat mensen niet goed meewerken met het bron- en contactonderzoek,’ schrijft De Jonge. ‘Dat is onze dijkversterking om te voorkomen dat we een tweede golf krijgen. We moeten het verplichtender vormgeven.’

Minder vrijblijvend

Zo wordt het meewerken aan het bron-en contactonderzoek minder vrijblijvend. De voorzitters van de veiligheidsregio‘s kunnen mensen die een indringend contact hebben gehad met een potentieel besmet persoon straks opdragen thuis in quarantaine te gaan. In eerste instantie wordt uitgegaan van vrijwilligheid, maar dwang is mogelijk als iemand niet meewerkt.

Wie zich vanaf de tweede helft van volgende week toch niet aan een opgelegde gedwongen quarantainemaatregel houdt, pleegt een strafbaar feit. Een passende strafeis wordt de komende tijd uitgewerkt door het Openbaar Ministerie. De strafmaat wordt uiteindelijk door de rechter, per geval, bepaald.

Daarnaast wordt verkend of mensen kan worden verplicht om medewerking te verlenen aan het bron- en contactonderzoek. Zulke medewerking zou kunnen worden afgedwongen door een last onder dwangsom op te leggen.

Onveilig gebied

Ook voor reizigers die uit een risicogebied komen, vindt het kabinet het nodig om de mogelijkheid te hebben om een quarantaineplicht op te leggen. Vooralsnog ontbreekt daarvoor de juridische grondslag, maar daarom wordt de wet aangepast.

Zodra een inkomende reiziger dan Nederlands grondgebied betreedt, geldt voor deze reiziger de quarantaineplicht. Mensen die het betreft zullen - waar dat redelijkerwijs uitvoerbaar is - in ieder geval hun contactgegevens moeten afstaan, opdat deze worden doorgegeven aan de GGD ter controle.

De druk op het kabinet neemt toe om te zorgen dat een tweede coronagolf in de ziekenhuizen en verpleeghuizen uitblijft. Het aantal besmettingen stijgt al weken en de capaciteit voor snel en veel bron- en contactonderzoek bij de GGD’s staat onder druk.