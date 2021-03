PVV-lijsttrekker Geert Wilders: ‘Als Rutte niet met mij praat, laat hij zich gijzelen door links’

PVV-lijsttrekker Geert Wilders. Beeld Guus Schoonewille

Zo zag de wereld van Geert Wilders er luttele maanden geleden uit: twee verkiezingsnederlagen achter de rug en zware concurrentie van Thierry Baudet op rechts. Zo ziet de wereld er nu uit voor de PVV-leider: zijn partij is de tweede in de peilingen en de concurrentie van Forum voor Democratie lijkt afgeschud.

Maakte u zich destijds zorgen?

“Ik ben niet zo’n zorgelijk type. Ik loop hier al wat langer rond. Soms win je, soms verlies je. Vooruit, als je voor het eerst op je lazer krijgt, is dat moeilijker te relativeren. Bij de Europese verkiezingen stond aan het einde van de uitslagenavond nog een grote nul op het scherm. Het was echt geen leuke tijd. Maar ik heb intern gezegd: Jongens, blijven uitgaan van eigen kracht. Geen paniek. Ook niet over Baudet. Hij doet nu iets heel goed, maar niets is oneindig.”

Kiezers zien dat de PVV is veroordeeld tot de oppositie; VVD en CDA willen niet met u.

“Dat is echt geen gelopen koers, geloof me. Het is ondemocratisch een grote partij uit te sluiten. En de VVD-kiezers hebben er ook niets aan. Want Rutte levert hen daarmee uit aan de Jesse Klavers, de Lilianne Ploumens, aan de Sigrid Kaagen van deze wereld. En zo aan nog meer klimaatnonsens, lastenverzwaring en migratie. Om door te kunnen regeren laat Rutte zich gijzelen door links. En dan heb je straks vijf partijen nodig voor een kabinet. Dat is onwerkbaar. Dat ligt binnen twee weken op het kerkhof.”

Uw eigen minder-Marokkanenuitspraak is een sta-in-de-weg.

“Kom daar bij mij niet meer mee aan. Het was Mark Rutte die over Turken op de Erasmusbrug in Rotterdam ‘pleur op’ zei. Ik ben uiteindelijk vrijgesproken voor haatzaaien en discriminatie, maar veroordeeld voor groepsbelediging. Nou, ik geloof dat er twee landen in de wereld zijn waar dat strafbaar is. Dus dat zal allemaal wel meevallen. En dan zegt hij ook dat ik de rechtstaat niet serieus zou nemen. Nou, sinds de toeslagenaffaire is Rutte wel de laatste die het woord rechtstaat in de mond mag nemen.”

Rutte verwijt u dat u wegliep uit het eerste kabinet toen het moeilijk werd.

“We zien nu in de coronacrisis waarom we toen niet konden instemmen met de bezuinigingen in de zorg die toen op tafel lagen. Er is echt een rechte lijn te trekken van toen naar nu. Het sluiten van ziekenhuizen, het tekort aan ic-plekken: allemaal de vrekkigheid van Rutte.”

In uw verkiezingsprogramma staat dat de drie grootste partijen hoe dan ook moeten proberen tot een kabinet te komen. Geldt dat ook als u dan met D66 moet formeren?

“Ja. Practice what you preach. De kans dat ik eruit kom met Kaag, is klein. Maar je moet het proberen, dat ben je aan de kiezer verplicht.”

U zei in 2016 nog: ik ga niet in een kabinet zitten als Rutte daar premier van is.

“Dat heb ik toen gezegd, maar dat heeft u mij niet meer horen zeggen. Ik zeg nu écht: de drie grootste partijen moeten het met elkaar proberen. Het zou hypocriet zijn als ik dan mensen zou gaan uitsluiten.”

U belooft miljarden voor zorg, onderwijs, veiligheid, u wilt een lagere energierekening, lagere huren. Hoe gaat u dat allemaal betalen?

“We hebben ons programma niet laten door­rekenen door het CPB, omdat we in het verleden reële verzoeken hebben gedaan voor berekeningen, maar toen kregen we nul op rekest. De basislijn nu is voor ons dat we bijvoorbeeld ontwikkelingswerk schrappen, de migratie stoppen en onzinnige binnenlanduitgaven aan het klimaat en tal van subsidies schrappen.”

Met het schrappen van ontwikkelingshulp kunt u maar een fractie van uw plannen betalen.

“Als je schrapt wat we aan migratie uitgeven, houden we nóg over. Er ligt nu een rapport dat de instroom van migranten sinds 1995 al 400 miljard euro heeft gekost. We hebben sinds Rutte aan de macht is al 100.000 woningen aan statushouders gegeven. Dat is groter dan het tekort dat er momenteel is aan sociale huur­woningen.”

U wilt een minister voor De-islamisering. Wat gaat die doen?

“Die gaat de immigratie beperken en de remigratie bevorderen. Nu al pakken we terroristen met een dubbele nationaliteit het paspoort af en zetten die uit. Dat willen we ook met mensen die een geweldsmisdrijf plegen. En de-islamisering is het terugdringen van de islam, een vrijheidsbeperkende ideologie.”

Kunnen moslims hun geloof niet aanhangen?

“Zeker. Thuis. Ik wil die ideologie wel uit het publieke domein verdrijven. We gaan korans niet uit huizen halen, maar het drukken, distribueren en verkopen wordt wel verboden.”

Nederland telt een miljoen moslims. Die voelen zich door uw plannen bedreigd.

“Ik bedreig helemaal niemand. Ik weet hoe dat is, ik krijg tientallen bedreigingen per dag. Maar het is mijn recht en plicht te waarschuwen voor een gevaarlijke, totalitaire ideologie. Een ideologie waar je geen afstand van kunt nemen zonder in de problemen te komen. Het merendeel van de moslims is goddank vreedzaam, maar 70 procent zei in een onderzoek de shariawetten boven onze wetten te plaatsen.”

U wilt veel huizen bouwen maar niets doen aan de stikstofuitstoot. De rechter zet nu al een streep door plannen vanwege die uitstoot.

“Daarom moeten we van al die verdragen af die ons dwingen allerlei zeldzame plantjes te beschermen. Ja, stikstof zorgt ervoor dat we andere vegetatie krijgen, andere diersoorten. Maar dat hoort bij de natuur.”

Het leidt vooral tot heel veel brandnetels.

“Nederland is echt niet veranderd in één groot brandnetelveld. Het leidt ook tot andere bomen. De rechter kijkt nu mee bij iedere meter weg die we aanleggen. Knettergek zijn we! Dan weer is het de korenwolf, of hoe heet dat beest dat in de weg zit. Nu is het weer een zeldzaam plantje dat dreigt te verdwijnen… Houd toch op! Bouwen moeten we. We zijn hier roomser dan de paus. Ook met die waanzin dat we van het gas af zouden moeten, terwijl ze in Duitsland premies uitdelen als je je daar laat aansluiten aan het gas. Onze invloed op het klimaat als mens is al klein, laat staan van Nederland.”

U wilt niet van het gas af, maar…

“… Zeker! Het kost 40.000 euro per woning en in wijken waar ze huizen van het gas afhalen, zitten mensen in de kou! We moeten wel van het Groningse gas af, maar er is nog genoeg in Engeland, in Noorwegen en ja, in Rusland. Ik zie geen enkel probleem, als wij, net als Duitsland, een goede deal sluiten met Rusland.”

Het probleem zou kunnen zijn dat we ons afhankelijk maken van Rusland en zij de gaskraan dicht kunnen draaien bij een conflict.

“Wij zijn geen Wit-Rusland, waar dat is gebeurd. Poetin heeft niet de ambitie om Nederland, zoals Wit-Rusland, onder invloedssfeer van Rusland te brengen. Het is precies omgedraaid: wij gaan gas kopen van hem, dus Poetin is dan afhankelijk van ons.”

PVV-Kamerlid Dion Graus ligt onder vuur, omdat hij zijn toenmalige vrouw, ook een medewerker van uw partij, zou hebben gedwongen tot seks met andere mannen.

“Ik ga daar niet zoveel over zeggen. Die zaak is aan het OM. Hij heeft mij gezegd dat het niet klopt. En ik heb nog geen bewijs gezien.”

Maar zegt de medewerkster dat ook?

“Zij heeft mij een mail gestuurd waarin ze zegt dat ze niets met de berichtgeving van NRC over die zaak te maken heeft. Ik moet op de juridische feiten afgaan en het laatste is dat Dion en zij aangifte tegen elkaar hebben gedaan maar die weer hebben ingetrokken.”