PVV-fractievoorzitter Faber noemt kabinet ‘vijfde colonne’ en is rest van de dag geschorst

Marjolein Faber (PVV) en Henk Otten (Fractie Otten) tijdens een plenaire vergadering in de Eerste Kamer. Beeld SEM VAN DER WAL/ANP

“De vijfde colonne staat symbool voor verraad,” zei Faber in haar bijdrage. En vervolgens: “De vijfde colonne is eigenlijk een symptoom. Een symptoom van tien jaar Ruttes wanbeleid. Rutte die Nederland uitlevert aan internationale organisatie zoals de VN en de EU.”

Ze sloot af met “Dan vraag je je af: zit de vijfde colonne dan eigenlijk niet achter de regeringstafel?”

De term ‘vijfde colonne’ verwijst naar groepen die heimelijk voor een vijand werken en een land ondermijnen. Dat vond Bruijn te ver gaan, en hij besloot Faber het woord te ontnemen. “Ik constateer dat u zwaar beledigende taal heeft gebruikt.”

Faber nam haar woorden niet terug en mocht de rest van de dag niet meer meedoen aan het debat, bepaalde voorzitter Bruijn. Nadat hij Faber had onderbroken, vroeg PVV-fractiegenoot Alexander van Hattem om een hoofdelijke stemming over de vraag of zij het debat alsnog mag afmaken. Dat voorstel werd door de andere Kamerleden verworpen.

Waanzin

In een tweet noemt Faber de actie van Bruin ‘waanzin'. ‘Men is doodsbang voor de waarheid’, twittert Faber verder. ‘Het sterkt mij en mijn fractie om keihard te knokken tegen Ruttes afbraak beleid. #ruttemoetweg en de voorzitter ook!’

In de Tweede Kamer werd onlangs Forum voor Democratieleider Thierry Baudet het woord ontnomen, nadat hij had geïnsinueerd dat minister Sigrid Kaag (Financiën) een spion zou zijn. Kort voordat Tweede Kamervoorzitter Vera Bergkamp hem het woord ontnam, was het voltallige kabinet uit de vergaderzaal vertrokken. Vandaag tijdens de beschouwingen in de Eerste Kamer, bleven de aanwezige kabinetsleden wel zitten.