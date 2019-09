PvdD: ‘Stop vermarkten Amerikaanse rivierkreeft als streekproduct’

De Amerikaanse rivierkreeft. Beeld Dreamstime

Dat stelt de statenfractie van de Partij voor de Dieren op basis van correspondentie met het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Het ministerie spreekt van een wijdverspreide soort die de nodige problemen met zich meebrengt.

“Het is niet aannemelijk dat de Amerikaanse rivierkreeft zich zal kunnen kwalificeren als erkend streekproduct,” aldus het ministerie met het oog op de strenge eisen die aan een dergelijk keurmerk zijn verbonden.

Op de menukaart

De provincie lanceerde eerder dit jaar een campagne om de invasieve exoot als lokale delicatesse op de markt te brengen. Omdat de kreeft zich regelmatig laat zien, kan de soort volgens het provinciebestuur als streekproduct worden bestempeld.

De poging om de rivierkreeftenplaag via de menukaart te bestrijden, leidde kort voor de zomer tot een exclusieve masterclass voor de horeca in restaurant De Vrijbuiter in Loosdrecht, onder leiding van tv-kok Leon de Mazairac.

De Partij voor de Dieren vindt dat de provincie moet stoppen met het vermarkten van de rivierkreeft. “Door de rivierkreeft aan te prijzen als streekproduct, creëer je ook een vraag naar de dieren,” zegt statenlid Ines Kostic. “Het gevaar bestaat dat vissers juist kreeften gaan uitzetten om een centje te verdienen. Beter is het om de biodiversiteit te versterken. Dan ontstaat vanzelf een nieuw natuurlijk evenwicht.”