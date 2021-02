PvdA valt af bij RTL-debat

Beeld EPA

RTL nodigt altijd zes lijsttrekkers uit voor het verkiezingsdebat en selecteert de politiek leiders op basis van een vooraf gesteld criterium. Dat is een optelsom van het aantal huidige zetels in de Tweede Kamer en het gepeilde aantal zetels na de verkiezingen volgens de Peilingwijzer, het gemiddelde van meerdere politieke peilingen. Dat aantal wordt door twee gedeeld en op basis daarvan worden de zes grootste partijen uitgenodigd.

De PvdA staat op vrijwel gelijke hoogte met de SP en GroenLinks in de Peilingwijzer, maar delft toch het onderspit omdat de sociaaldemocraten in 2017 negen Kamerzetels haalden – een historische verkiezingsnederlaag – terwijl de andere twee linkse partijen er veertien wisten te bemachtigen. RTL Nieuws-hoofdredacteur Harm Taselaar zegt op op de website van RTL Nieuws dat hij het ‘altijd vervelend’ vindt dat er partijen afvallen. “Maar het is niet anders. In het verleden viel het CDA een keer buiten de boot, nu de PvdA. De selectiecriteria zijn tijden geleden vastgesteld.”

Torentje

Ploumen werd in januari lijsttrekker toen Lodewijk Asscher zijn positie beschikbaar stelde vanwege zijn rol in de toeslagenaffaire. De oud-minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking stelde toen premier te willen worden. “Elke lijsttrekker moet de ambitie hebben om in het Torentje terecht te komen.”

Wel doen nu twee vrouwelijke lijsttrekkers mee. Bij de vorige verkiezingen, in 2017, was bij geen van de grotere partijen de leider een vrouw. Het wordt voor D66-leider Sigrid Kaag en CDA’er Wopke Hoekstra, die beiden nieuw zijn als lijsttrekker, het eerste grote verkiezingsdebat.

Het RTL-debat is traditioneel het eerste live tv-debat en wordt dit keer gehouden in Felix Meritis in Amsterdam. De thema’s waar de lijsttrekkers over spreken zijn klimaat, diversiteit, economie en de corona-aanpak. Politiek verslaggever Frits Wester en nieuwslezer Jetske Schrijver presenteren het debat.