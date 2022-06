PvdA-leider Attje Kuiken: ‘Ik weet wat ik kan, wat ik wil. Dan moet je het ook doen’

Attje Kuiken: 'We moeten en we kunnen de grootste partij worden met links.' Beeld Peter Hilz/ANP

Het is een vreemd soort angst. Meer een diepe onzekerheid, een gevoel dat ze er toch niet helemaal bij hoort, als dochter van een Friese bijstandsmoeder in de Haagse wereld van netwerkers, academische titels en gegoede burgerij.

Een calimerogevoel noemt Attje Kuiken (1977) het zelf, naar de tekenfilmfiguur die jammert dat ie klein is en de rest zo groot. “Je voelt je klein omdat je de sociale codes niet compleet herkent, niet precies dezelfde taal spreekt als de mensen voor wie het netwerk en een goed inkomen of topbaan vanzelfsprekend zijn,” zegt Kuiken op haar werkkamer in het tijdelijke Tweede Kamergebouw in Den Haag.

Ze had een gelukkige jeugd, woonde in een flat – ‘driehoog met balkon’ – in Hoogezand-Sappemeer. “We speelden veel buiten, ik was een positieve bemoeial, volgens de juf in groep 3. Ik heb goede herinneringen aan mijn jeugd.”

Haar vader verliet het gezin voordat Attje geboren werd, moeder zat lange tijd in de bijstand en moest de eindjes aan elkaar knopen. Zij kreeg soms een paniekaanval als de boodschappen moesten worden afgerekend. Met vakantie gingen ze niet. “Ik kan het bijna niet uitleggen aan mensen die het niet hebben meegemaakt, maar tot een aantal jaren geleden voelde het echt zo, als Calimero. Sinds ik dat niet meer voel, is het een verlossing, bevrijdend.”

Vanaf een metersgrote zwart-witfoto kijkt Joop den Uyl over Kuikens schouders de kamer in. “Mijn pake en beppe stemden al op Den Uyl, wat echt niet zo logisch was voor een boerenechtpaar in die tijd.”

Sinds eind april staat Kuiken in de schoenen van voorgangers als Den Uyl, Drees, Cohen en Bos. Die PvdA-giganten voelden het als verlies wanneer ze minder dan dertig of veertig zetels haalden bij verkiezingen; Kuiken nam het stokje over van Lilianne Ploumen met nog maar negen plekken in de Tweede Kamer.

“We moeten en we kunnen de grootste partij worden met links. Veel mensen kunnen niet meer rondkomen, kinderen gaan niet meer samen naar school, de segregatie op scholen is enorm. De hardwerkende Nederlander werkt zich drie slagen in de rondte, maar dat loont niet meer. Dat moet anders.”

U maakt als PvdA-leider een belangrijk punt van de armoedeaanpak. Wat betekende opgroeien in armoede voor uzelf?

“Mijn moeder had altijd stress. Of ze het einde van de maand zou halen, of er geld over was om schoenen te kopen, een cadeautje. Of er niets kapot zou gaan. Dat ontgaat je niet als kind.”

“Toen ik klaar was met het vwo zei ze: dan moet je maar gaan werken, ik zou niet weten hoe we een vervolgopleiding moeten betalen. Dat vond ik onrechtvaardig. Ik begreep dat het geld er niet was, maar ik dacht ook: ja, hallo, ik ben vlekkeloos door het vwo gegaan, waarom zou ik niet mogen studeren?”

“Dat ben ik ook gaan doen, met studiefinanciering en een parttime baan als telemarketeer kon ik de studie betalen. Al blijft het wel knagen. Ik bedoel: ik heb gestudeerd, ik heb echt wat spaargeld, het is niks vergeleken met mensen die nu de energierekening niet kunnen betalen. Maar toch kan ik nog een beetje angstig zijn bij wat grotere uitgaven. Dat zit diep.”

Uw vader verliet uw moeder toen ze zwanger was van u. U hebt hem daarna één keer gezien. Hoe ging dat?

“Het is een oerwens om te weten wie je ouders zijn, te weten waar je vandaan komt. Dus legde ik via via contact en spraken we een keer af. Ik was negentien en had mijn nichtje mee als steun en toeverlaat. Ik keek vooral of ik dingen herkende in mijn vader. Ik vond het fijn om te merken dat je ook veel van jezelf kunt hebben.”

“Natuurlijk heb je je dna, maar daarnaast maken persoonlijke ervaringen, mensen die je ontmoet en keuzes die je maakt je ook tot wie je bent. Dat vond ik geruststellend. Aan het einde van het gesprek zei mijn vader dat hij geen contact meer met me wilde. Toen trok ik wel een wenkbrauw op, maar voor mij was het ook klaar.”

Voelde u zich toen niet opnieuw afgewezen?

Kortaf: “Nee.” Kuiken raakt geëmotioneerd. “Want ik ben ongelooflijk liefdevol opgevoed, door een heel lieve moeder, op wie ik ongelooflijk trots ben. Het raakt me als ik daaraan denk. Weet je, wat er nooit is geweest, kan je ook niet erg missen. Er is in die zin ook meer in het leven dan alleen het gezin. Ik heb veel ooms en tantes, later kwamen er vrienden.”

Attje Kuiken (44) kwam in de Tweede Kamer in 2006, toen de PvdA 33 zetels had, met in de fractie onder anderen Mariëtte Hamer, Frans Timmermans, Diederik Samsom, Jeroen Dijsselbloem en Gerdi Verbeet. Kuiken deed niet eerder mee aan lijsttrekkersverkiezingen, maar als ervaren kracht keken diverse PvdA’ers wel haar kant uit toen Ploumen in april plotseling haar vertrek bekendmaakte.

“Ik was even een dag of twee in verwarring, daarna besloot ik dat ik mijn vinger wilde opsteken. Vooraf twijfelde ik. Hoe kan ik mijn verhaal overbrengen, welke agenda past het beste bij me, kan ik genoeg mezelf blijven?”

“Het is ook spannend. Maar als ik het niet zou doen, was het gaan knagen. Ik zie het gebeuren dat moeders zoals die van mij straks echt moeten kiezen tussen wel de kachel aan en douchen of een bord warm eten. Ik schaam me ervoor dat we daar als land beland zijn. Ik weet wat ik kan, wat ik wil. Dan moet je het ook doen.”

Ploumen was het pad van samenwerking met GroenLinks ingeslagen, Kuiken gaat op dezelfde route verder. Maar het fusiedossier is op eieren lopen voor de PvdA-leider die absoluut geen tussenpaus wil zijn. Hoewel een meerderheid van de leden voor inniger samenwerking lijkt, gaat een complete fusie sommigen juist veel te ver.

Daarom opereert de voormalig rijksambtenaar behoedzaam, spreekt ze van ‘een samenwerking tussen de Eerste Kamerfracties’ volgend jaar, die heus niet automatisch tot een partijfusie hoeft te leiden. Zaterdag stemt het PvdA-congres over voorstellen voor die eerste stap in de samensmelting.

Maar na zo’n fractiefusie in de Eerste Kamer is er toch geen weg meer terug voor beide partijen?

“Je moet juist zo’n samenwerking fundamenteel aangaan om te concluderen of het genoeg oplevert, of die voldoet aan de voorwaarden die we stellen, namelijk meer kiezers aan ons binden met een sociaal, links en progressief verhaal. Het is geen onomkeerbare stap. Ik denk dat dat kan, daarom vind ik het verstandig om die eerste stap te zetten met een samenwerking in de Eerste Kamer.”

Een deel van de interne PvdA-kritiek richt zich op het elitaire bakfietsimago van GroenLinks. Anders gezegd: komt die partij wel genoeg op voor gezinnen zoals dat van u en uw moeder?

“Dat imago doet geen recht aan GroenLinks. Ik kijk even naar de voorstellen die we samen doen deze week, voor een substantieel hoger minimumloon, het bevriezen van de huren, voor 500 euro extra energieprijscompensatie voor mensen die nu al zorgtoeslag krijgen. Daar vinden we elkaar echt, en laten we zien dat samenwerken kan en moet.”

U zei bij uw aantreden: ik wil het met humor doen, het mag wel wat leuker in de PvdA. Lukt dat?

Met een grote glimlach: “Ik hoop het! De maandelijkse borrel is weer geïntroduceerd, jazeker, en we zien elkaar veel. Dan begrijp je elkaar ook beter.”

Uw voorganger Ploumen vond zichzelf niet goed genoeg. Hoe gaat u om met de druk?

“Ik doe gewoon mijn werk en blijf mezelf. Dan gaan er dingen goed, andere dingen wat minder. Dan denk ik achteraf: nou Attje, dat had wel wat slimmer of handiger gekund, maar een extra last op mijn schouders voel ik daardoor niet. In de politiek moeten wij ons blijven verplaatsen in de bijstandsmoeder, de jongere die geen huis kan betalen. Dat is onze plicht. Soms lukt het kinderen om zich uit zo’n situatie te ontworstelen, vaak is het meer geluk dan wijsheid. Daarom zijn wij er in de politiek.”