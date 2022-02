Nieuws

PvdA-Kamerlid Gijs van Dijk stapt op na meldingen van ongewenst gedrag

PvdA-Kamerlid Gijs van Dijk verlaat de Tweede Kamer. Aanleiding is dat bij de PvdA in de afgelopen dagen verschillende meldingen binnenkwamen over ‘ongewenst gedrag in de privésfeer’. Hij geeft zijn zetel op.