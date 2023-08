PvdA-fractieleider Attje Kuiken zwaait af als Kamerlid: ‘Ik kan me voorstellen dat er een plek elders voor mij is’

Attje Kuiken, fractievoorzitter van de PvdA. Beeld Arie Kievit

Kuiken kwam in 2006 als 29-jarige in de PvdA-bankjes terecht. Na 22 november is het voorbij: “Ik laat het hierbij en draag het over aan de volgende generatie.”

Terwijl de speculaties over een kabinetscrisis het afgelopen voorjaar toenamen, telde Kuiken haar knopen. “Het is iets wat je weloverwogen doet, waar je goed over nadenkt. Ik zit nu 17 jaar met heel veel plezier in de Tweede Kamer, maar het is een goed moment. Ik ben nu 45, in de bloei van mijn leven, op de helft, en kan zeggen: ik heb het fantastisch gehad.”

Volgens Kuiken is het goed om nu een andere rol op te pakken. Een paar jaar geleden maakte ze er geen geheim van beschikbaar te zijn voor een post in het kabinet. Mocht de PvdA haar aan het slot van de kabinetsformatie bellen voor een ministerspost, zal ze die stap overwegen. Maar ze wil er verder niet over speculeren.

“Voor alle duidelijkheid: dat is niet mijn mindset nu. Het voelt nog niet als afscheid. We staan aan de start van hopelijk een hele bijzondere verkiezingsstrijd en een campagne. Het zou een beetje potsierlijk zijn. Je moet niet voor de campagnes dromen over wat er daarna is. Maar ja, als je gevraagd wordt, zou het een enorme eer zijn en zeg je ja. Verantwoordelijkheid wil ik altijd nemen, maar ik kan me heel goed voorstellen dat er een plek voor mij elders is. Ik vind de politie of de jeugdzorg ook fantastisch.”

De twee fracties van GroenLinks en de PvdA gaan op weg naar de verkiezingen als eenheid opereren en spreken zoveel mogelijk met één mond. “Wij geloven dat we de koers van Nederland kunnen verleggen en dat het heel logisch is dat we daarmee met één persoon naar buiten spreken bij de algemene politieke beschouwingen,” zegt Kuiken. In aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen is GroenLinks-PvdA-lijsttrekker Frans Timmermans niet in het parlement bij grote debatten.

Krachten bundelen

“Daarom heb ik besloten dat ik de algemene beschouwingen niet ga doen. Jesse gaat dat voor ons doen. Het is uiteraard jammer, want de APB is een van dé momenten van het jaar om je te laten zien. Maar wij hebben besloten te gaan samenwerken en de krachten te bundelen, dan is dit de logische uitkomst.”

Het vertrek van Kuiken past in een patroon van zeer ervaren sociaaldemocraten die vertrokken: Khadija Arib, Henk Nijboer en Gijs van Dijk. Mohammed Mohandis is nu met 5 jaar het meest ervaren PvdA-Kamerlid, de rest heeft slechts w jaar parlementaire vlieguren. Dat oogt riskant voor de achterblijvers in een intensieve samenwerking.

‘Gepokt en gemazeld’

Kuiken maakt zich daar geen zorgen over. “Ik ga ervan uit dat je tenminste een groot deel van de zittende Kamerleden terug gaat zien op de lijst. Inmiddels zijn die natuurlijk ook gepokt en gemazeld. Daar heb ik alle vertrouwen in. We zijn nu een eenheid en we opereren ook als een eenheid. Ik zie dat risico niet zo. Een nieuwe eenheid moet zich ook nog vormen, want er komen ook nieuwe mensen bij.”

Gaandeweg is Kuiken overtuigd geraakt dat Eurocommissaris Frans Timmermans degene moet zijn die het doet. Voor hem zet ze, net als Jesse Klaver, graag een stap opzij. Ze kent hem al 17 jaar.

“We reisden eerder vanuit Den Haag samen met de trein naar het Zuiden: hij naar Limburg, ik naar Breda. We voerden daar mooie politieke discussies. Frans is een heel gedreven, inhoudelijk zeer sterk bevlogen persoon. Nederland snakt naar iemand die het vertrouwen kan herstellen met inspiratie en een manier van denken die kan uitnodigen om over de lijntjes heen te stappen en wél met oplossingen te komen.”

Kritisch op samenwerking

Mocht GroenLinks/PvdA de verkiezingen winnen en Timmermans minister-president worden, dan oogt het riskant dat hij zijn eigen fractie niet heeft leren kennen. “Dat kan theoretisch een risico zijn, dat hebben we in het verleden ook wel gezien bij partijleiders van verschillende partijen. Dan is het de taak van Jesse, die allebei de facties inmiddels door en door kent, dat die goed blijven samenwerken. Het fijne van Frans is juist dat hij dat soort dingen belangrijk vindt en er tijd en energie in steekt.”

PvdA’ers als Lutz Jacobi en oud-partijvoorzitter Hans Spekman zijn kritisch op de intensieve samenwerking van de twee partijen, die ze als ‘technocratisch’ zien. “Ik snap de zorg wel, maar ik vind niet dat alle zorgen altijd terecht zijn. Soms maak je ook een karikatuur van mensen en situaties. Maar blijf vooral je zorgen uiten, houd ons scherp. Dan is het vooral aan ons om te laten zien dat de zorgen onterecht waren.”