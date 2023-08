PvdA’er Nijboer kondigt afscheid aan, gelooft ‘niet volmondig’ in linkse samenwerking

Henk Nijboer (PvdA) keert na de verkiezingen in november niet terug in de Tweede Kamer. Beeld ANP

Henk Nijboer (40) wil op 22 november niet verkiesbaar zijn, omdat hij ‘niet kan verhelen dat ik zorgen heb over de politieke koers’. Hij stelt dat zijn collega’s in beide fracties dat ook al van hem weten. De leden van PvdA (87,9 procent) en GroenLinks (91,8 procent) stemden vorige maand voor een krachtenbundeling bij de verkiezingen van 22 november.

Volgens Nijboer voelen de middengroepen zich te weinig gehoord om een regeringsalternatief voor rechts te kunnen bieden. ‘Ik hoop dat het de nieuwe fractie lukt om een serieus en geloofwaardig antwoord te vinden op de moeilijke problemen van deze tijd, ook op thema’s die voor linkse politici ongemakkelijk zijn.’

Nijboer noemt migratie als voorbeeld, stelt dat solidariteit niet kan zonder ‘grip op de grenzen’ en vindt dat de aanpak van klimaatverandering meer draagvlak vereist. ‘Voor het vertrouwen van mensen is realiteitszin nodig. Met bescheiden, geloofwaardige beloftes om het leven elke dag een stukje beter te maken.’ De linkse samenwerking, lijkt hij te zeggen, wil te snel, te veel.

Spijkerbed

Nijboer had kunnen kiezen voor een plek ‘op de flanken’ van de nieuwe fractie, maar dat past hem minder, vindt hij. ‘Ik ben met mijn ervaring en karakter meer geschikt voor de voorhoede dan als criticaster van binnenuit. Dus maak ik – met pijn in het hart – plaats.’

Hij zegt wel te hopen op een fantastisch resultaat bij de verkiezingen en vindt dat PvdA en GroenLinks het doel moeten hebben om te regeren. ‘Niet omdat het leuk is, want regeren is een spijkerbed. Maar omdat politieke besluiten ertoe doen.’ Nijboer stelt dat zijn ervaring als Kamerlid in de coalitie van kabinet-Rutte II, in de oppositie en met brede samenwerking in de Kamer hierbij van waarde kunnen zijn. Toch stopt hij.

Nijboer is één van de meest ervaren Kamerleden van de PvdA. Hij zit elf jaar in de Tweede Kamer en voerde er vooral het woord over economische en financiële onderwerpen en zette hij zich in voor de regio waar hij vandaan komt: Groningen.

Teleurstelling

Uit zijn afscheidsbrief spreekt ook teleurstelling. Hij schrijft dat het tegenwoordig bon ton is om neer te kijken op ‘het werk in ons parlement, in de maatschappij en in de Kamer zelf’. ‘Dat helpt de democratie niet en brengt onze samenleving ook niet verder,’ schrijft hij.

Volgens Nijboer kan politiek wel degelijk verschil maken in het dagelijks leven van mensen. ‘Toen ik op de middelbare school zat, bestond de mogelijkheid nog niet om te trouwen met de jongen op wie ik verliefd werd. Mede door de PvdA en haar jarenlange brede emancipatiestrijd werd dat door het kabinet in 2001 mogelijk gemaakt. Inmiddels ben ik al ruim 13 jaar gelukkig getrouwd.’