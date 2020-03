PvdA’er Martin van Rijn volgt Bruins op als minister voor Medische Zorg

PvdA'er Martin van Rijn. Beeld ANP

Hiermee is de PvdA’er de opvolger van voormalig minister Bruno Bruins. Van Rijn vervult de functie voor drie maanden.

Bruins coördineerde binnen het kabinet de strijd tegen het coronavirus, maar raakte oververmoeid en trad donderdag af nadat hij woensdag in elkaar zakte tijdens een Kamerdebat.

In eerste instantie liet Bruins weten dat hij tijdelijk rust nam en donderdag weer aan de slag zou gaan. Donderdagmiddag diende hij onverwacht zijn ontslag in bij koning Willem-Alexander. Dat is hem ‘op de meest eervolle wijze’ verleend.

Hugo de Jonge, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport , Hugo de Jonge, nam tijdelijk de taken over van Bruins, maar wilde snel een opvolger vinden voor zijn afgetreden collega. Een nieuwe minister is ‘hard nodig’, zei hij eerder. “Er is ongelooflijk veel te doen en die plek moet snel bezet worden.”