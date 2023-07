PvdA en GroenLinks nemen historische stap: ze gaan samen de verkiezingen in

Partijleiders Jesse Klaver (GroenLinks) en Attje Kuiken (PvdA) reageren op de uitslag van de ledenraadplegingen van de PvdA en GroenLinks. Beeld SEM VAN DER WAL / ANP

Met een overdonderende meerderheid hebben de leden van PvdA en GroenLinks ‘ja’ gezegd tegen een gezamenlijke lijst en een gezamenlijk programma. Bij de PvdA stemde 87,9 procent van de achterban in, bij GroenLinks ging 91,8 procent akkoord, zo maakten de partijen bekend in Utrecht.

PvdA-fractieleider Attje Kuiken zei in een eerste reactie niet gedacht te hebben dat zoveel PvdA-leden voor zouden stemmen. “Dit laat zien dat de wens tot verandering groter is dan ik dacht. Dat stemt hoopvol,” zei ze. GroenLinks-voorman Jesse Klaver reageerde emotioneel. “Hier mogen we ongelooflijk trots op zijn. Vandaag markeert een doorbraak. Eindelijk.”

Met de ja-stem van de leden komt na jaren van heftige discussies de krachtenbundeling op links alsnog van de grond. Dit voorjaar werd er al een gezamenlijke Eerste Kamerfractie gevormd na de Statenverkiezingen. Maar met gezamenlijke deelname aan de Tweede Kamerverkiezingen gaan beide partijen een flinke stap verder.

Klaver memoreerde in zijn toespraak hoe hij altijd in linkse samenwerking heeft geloofd. Volgens hem zijn in het verleden te vaak de verschillen benadrukt. Ten onrechte, meent hij. “Er is zoveel meer dat ons bindt dan ons scheidt. Of je nou koffie met koemelk drinkt of met havermelk, cut the crap.”

Één vraag is echter nog niet beantwoord: wie wordt de lijsttrekker? De partijbesturen zullen deze week daarvoor het verkiezingsreglement vaststellen. Dan worden ook de knopen doorgehakt hoe het tijdschema eruit ziet.

Lijsttrekkersverkiezingen te tijdrovend

In beide partijen wordt erkend dat door hun democratische aard een lijsttrekkersverkiezing zeer voor de hand ligt. Maar tegelijkertijd bestaat de vrees dat een open competitie kan uitmonden in een stammenstrijd, waarbij PvdA’ers gaan voor een PvdA-kandidaat en GroenLinksers een GroenLinks-kandidaat omarmen. Van een gesloten front in de aanloop naar de verkiezingen komt dan niks terecht.

Het kan dus ook gebeuren dat beide besturen zich achter dezelfde kandidaat scharen. Op dit moment hebben de PvdA en GroenLinks met Kuiken en Klaver elk nog een eigen partijleider. Maar de twee willen zich vooralsnog niet uitlaten over een eventuele kandidatuur. “Dat is iets voor later,” zei Klaver.

Tegelijkertijd is het de vraag of Kuiken en Klaver niet te veel vergroeid zijn met hun eigen bloedgroep om voor beide partijen een acceptabele lijsttrekker van een gezamenlijke linkse beweging te kunnen zijn.

Hoewel ze zeker niet zónder ambitie zijn, is de verwachting dat Klaver en Kuiken een stap opzij zullen doen als zich een grote naam aan de kandidatenlijst voor de Tweede Kamerverkiezingen wil verbinden.

Aboutaleb of Timmermans

Juist door de korte tijdsspanne moet het een zeer bekende naam zijn die de lijst gaat trekken. Ook bij GroenLinks wordt geaccepteerd dat het dan vrijwel zeker gaat om een sociaaldemocraat.

Er worden dan al snel twee namen genoemd: de Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb en Eurocommissaris Frans Timmermans. Beide PvdA’ers komen uit 1961, en hebben als voordeel dat ze bij beide achterbannen goed liggen.

Voor drie kwart van de GroenLinksers is zowel Aboutaleb als Timmermans acceptabel als linkse leider, bleek uit een eerdere peiling van EenVandaag. Aboutaleb lijkt echter niet te vermurwen. Hij houdt al ruim tien jaar vol dat hij niet terug zal keren naar de Haagse politieke arena. In 2020 tekende hij voor nog eens zes jaar bij in Rotterdam.

Kleine kring

Voor Timmermans ligt dat anders. De Europese Commissie, waar hij nu nog 1e vicevoorzitter van is, zit nog een jaar. En het is ongewis of hem volgend jaar nog een derde ronde wordt gegund in Brussel.

Volgens ingewijden staat Timmermans niet meteen te springen om een terugkeer naar Den Haag. Hij vindt het gure politieke klimaat in Nederland onaangenaam. Maar als PvdA en GroenLinks een beroep op hem doen, zou hij ook niet meteen ‘nee’ zeggen. In kleine kring zou hij zijn toekomst al hebben verkend.

Nederland krijgt na de volgende kabinetsformatie in 2025 hoe dan ook een nieuwe minister-president. Maar mocht PvdA/GroenLinks onverhoopt in de oppositie belanden, zou Timmermans dan nog willen? Wil hij dan nog de tweede post van de Europese Commissie inruilen voor het bikkelen vanuit de oppositie?

Garanties zijn er niet te geven voor Timmermans. Ook hij weet dat het ten koste van zijn geloofwaardigheid zou gaan als hij slechts te porren is voor het pluche. Die gok zal hij dan moeten nemen.