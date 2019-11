PvdA en GL dreigen steun voor pensioenakkoord in te trekken

Wouter Koolmees, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Beeld ANP

“Los het nu op, geen kortingen volgend jaar. Dan gaan wij meewerken aan de afspraken van het pensioenakkoord,” zegt PvdA-Kamerlid Gijs van Dijk tegen de NOS. Veel pensioenfondsen staan er slecht voor, waardoor ze volgens de regels verplicht zijn kortingen door te voeren.



Dat moest koste wat kost worden voorkomen, vinden de linkse oppositiepartijen, die willen dat Koolmees uiterlijk volgende week laat weten hoe hij kortingen gaat voorkomen. Omdat er met het nieuwe akkoord wordt gewerkt aan een nieuw pensioenstelsel, is het volgens de partijen onlogisch dat de pensioenen nog volgens de oude regels gekort worden. “We gaan naar een nieuwe wereld met nieuwe regels, dan moeten we niet op basis van oude regels van een failliet pensioenstelsel gaan korten,” meent Van Dijk.

Geen draagvlak

Het kabinet sloot deze zomer met de twee oppositiepartijen, oppositie, de bonden en de pensioenfondsen een akkoord over een nieuw pensioenstelsel. Omdat de coalitie geen meerderheid heeft in de Eerste Kamer, zijn ze afhankelijk van GroenLinks en PvdA. “Zolang die kortingen boven de markt hangen is er gewoon geen draagvlak om dat pensioenstelsel aan te passen,” zegt GroenLinks-Kamerlid Paul Smeulders, die het een ‘bom onder het pensioenakkoord’ noemt.

De Tweede Kamer wil volgende week in debat met minister Koolmees van Sociale Zaken over de kwestie.