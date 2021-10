PvdA eist fikse wijzigingen in woonbegroting, anders geen steun in Eerste Kamer

PvdA-leider Lilianne Ploumen bij een ledenraad in Eindhoven. Beeld ANP

Op een PvdA-bijeenkomst in Eindhoven eist Ploumen vanmiddag dat de verhuurderheffing voor woningcorporaties alsnog wordt afgeschaft. Bij de Algemene Politieke Beschouwingen, vorige week, besloot het demissionaire kabinet om de verhuurderheffing jaarlijks met 500 miljoen euro te verlagen. Ploumen wil dat de belasting voor corporaties - die nu nog zo’n 1,5 miljard euro per jaar is - helemaal verdwijnt.

“Als dit demissionaire kabinet ook dit jaar op onze steun voor de begroting wil kunnen rekenen, dan moet er nog veel gewijzigd worden,’’ zegt Ploumen. “Laat ik alvast een paar belangrijke zaken aanstippen: het volkshuisvestingsfonds voor leefbare wijken moet blijven, de verhuurderheffing moet worden afgeschaft en huisjesmelkers moeten worden aangepakt met flinke boetes.’’

Eerste Kamer

De huidige coalitiepartijen - VVD, D66, CDA en ChristenUnie - komen in de Eerste Kamer zes zetels tekort voor een meerderheid. Dat was een jaar geleden ook al zo: toen sloten de partijen een ‘woondeal’ met PvdA en GroenLinks. Afgesproken werd dat de huren - ook in de vrije sector - niet hard mochten stijgen en dat er een fonds kwam voor kwetsbare wijken met 450 miljoen euro. Daarop stemden de senatoren van PvdA en GroenLinks voor de woonbegroting.

Ploumen zegt dat haar partij ook bij andere begrotingen extra eisen gaat stellen. Wat die zijn, is nog onbekend.

‘Hard gelag’

De PvdA-leider is zwaar teleurgesteld over de onderhandelingen tussen VVD, D66, CDA en ChristenUnie over een doorstart van het huidige kabinet. “Een tweede rondje Rutte 3,’’ noemt Ploumen het. “Dat is een hard gelag voor iedereen die na de verkiezingen hoopte op een andere koers voor Nederland. En de resultaten uit het verleden bieden weinig goede hoop voor de toekomst. Rutte 3 begon als kibbelcoalitie en eindigt als een duiventil zonder moreel kompas.’’

Maandenlang probeerde D66 een ‘Kaag-coalitie’ met PvdA én GroenLinks van de grond te krijgen. VVD-leider Mark Rutte en CDA-voorman Wopke Hoekstra wilden echter niet met twee linkse partijen regeren. Eén linkse partij was voor VVD en CDA acceptabel geweest, maar Ploumen en GroenLinks-leider Jesse Klaver bleven elkaar vasthouden.