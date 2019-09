PvdA, CU, en D66: ‘Erken gebarentaal als officiële taal’

Beeld Shutterstock

Dat willen oppositiepartij PvdA en regeringspartijen ChristenUnie en D66, die donderdag een wetsvoorstel afronden om de Nederlandse gebarentaal in de wet te verankeren. De partijen rekenen op steun van een Kamermeerderheid. Nu zijn alleen Nederlands en Fries erkende talen.

In Nederland zijn 30.000 mensen doof of zeer slechthorend. Ongeveer 15.000 mensen gebruiken gebarentaal. “Mensen denken dat het een hulpmiddel is voor mensen die doof zijn,” zegt ChristenUnie-Kamerlid Carla Dik-Faber, die samen met de PvdA al langer ijvert voor wettelijke verankering. “Maar voor mensen die doof geboren zijn, is het hun moedertaal – een volwaardige manier om te communiceren.”

Crisiscommunicatie in gebarentaal

Door de wet moet het niet alleen mogelijk worden om Kamerdebatten en persconferenties van het kabinet standaard te voorzien van een gebarentolk, ook moet het voor ambtsdragers mogelijk worden om een eed af te leggen in gebarentaal en moet ook crisiscommunicatie worden vertaald in gebarentaal.

“Bij de aanslag in Utrecht was er in de crisiscommunicatie geen gebarentolk,” stelt PvdA-Kamerlid Attje Kuiken. “Moet je je eens voorstellen hoe het is als je zulk nieuws niet mee kunt krijgen. Ook doven moeten volwaardig mee kunnen doen. En dus ook mee kunnen krijgen wat Mark Rutte op vrijdag te vertellen heeft.”

Kuiken wijst erop dat in veel andere westerse landen gebarentaal wel goed geregeld is. “Er is geen goede reden te verzinnen waarom we dat in Nederland niet hebben.”

‘Met gebarentaal kun je wél meedoen’

Namens D66 staat de naam van Kamerlid Jessica van Eijs onder de initiatiefwet. Van Eijs is zelf slechthorend, maar beheerst geen gebarentaal. “Ik weet hoe het voelt om zo buitengesloten te zijn vanwege je gehoor, hoe eenzaam dat kan zijn. En hoe mooi is het dan als je met gebaren wél mee kunt doen.”

Voor doven geldt al dat ze op school ondersteuning kunnen krijgen en recht hebben op tolkuren. “Maar door de relatieve onbekendheid van gebarentaal wordt er soms toch heel moeilijk over gedaan,” weet Van Eijs. “Het moet heel normaal zijn als er bijvoorbeeld een tolk mee naar school komt, of als je met een bedrijf via een tolk wil communiceren.”

Geen hoge kosten

De Kamerleden benadrukken dat hun wetsvoorstel geen hoge kosten met zich meebrengt. Veel rechten zijn al geregeld in andere regelingen en wetten, stellen zij. Wel willen ze dat het Nederlands Gebarencentrum als een landelijk adviesorgaan wordt aangewezen. “Zo willen we het gebruik van gebarentaal ook bevorderen,” zegt Dik-Faber. Daarmee is naar verwachting zo’n 50.000 euro gemoeid.

Als gebarentaal erkend wordt, zal er ook vaker een beroep op tolken worden gedaan. Van Eijs hoopt dat de bekendheid en kennis van gebarentaal ook leidt tot meer interesse in de vierjarige hbo-opleiding tot gebarentolk. “Het kan nu soms al lastig zijn om een tolk te vinden.”