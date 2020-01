Psychiaters die patiënten fouilleren: nieuwe ggz-wet stuit op weerstand

Elk jaar stijgt het aantal meldingen over verwarde personen. Beeld Getty Images

1. Wat is er aan de hand?

Op 1 januari is de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg in werking getreden, waar tien jaar aan is geschaafd. In de nieuwe wet hebben psychiaters een voorname rol, maar veel psychiaters staan er niet achter. Beroepsvereniging NVvP (Nederlandse Ver­eniging voor Psychiatrie) pleitte tevergeefs voor aanpassingen. De wet vervangt de Wet Bopz (Bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen).

2. Wat vinden de psychiaters er verkeerd aan?

De voornaamste bezwaren zijn de toename van de bureaucratie en de vrees voor de medicali­sering van een maatschappelijk probleem. Elk jaar stijgt het aantal meldingen over verwarde personen – in Amsterdam ging het in 2018 om 7760 gevallen –, maar de psychiatrische crisisdienst schat dat nog geen 3 procent een psy­chiatrische stoornis heeft die dwangopname rechtvaardigt. Verwarde personen blijken vaker fors ruziënde huisgenoten, dementerende bejaarden of laveloze feestgangers te zijn dan psy­chiatrische patiënten.

“Niet iedereen die gek doet, is psychiatrisch ziek,” zegt psychiater Pieter Prins. “Maar in de nieuwe wetgeving krijgt de officier van justitie een zwaardere rol in het beslissingsproces. Als die vindt dat we moeten behandelen, terwijl daar psychiatrisch geen reden toe is, verwordt de psychiatrie tot een soort detentie-light.” De vrees is dat er meer gedwongen psychiatrische behandelingen zullen plaatsvinden.

3. Wat verandert er aan de bevoegdheden van psychiaters?

Onder de nieuwe wet mogen psychiaters pa­tiënten fouilleren en hun huis doorzoeken op drugs. Psychiaters vinden dat een politietaak. Ze hebben een witte jas, geen politieblauwe, zeggen ze. “Fouilleren en huizen doorzoeken zullen wij in Amsterdam dan ook zeker niet gaan doen,” zegt Marije Rozendal, psychiater bij de Spoedeisende Psychiatrie Amsterdam. Zij beoordeelt wie van de verwarde personen een ernstige psychiatrische aandoening heeft die een onmiddellijke behandeling noodzaakt en wie zich afwijkend gedraagt zonder een acute psychiatrische aandoening te hebben.

4. Wat zijn de voordelen van de nieuwe wet?

“Dat mensen sneller behandeld kunnen worden,” aldus Rozendal. De oude wet was vooral een opnamewet, die mensen hun vrijheid ontnam door plaatsing op een gesloten afdeling. Eenmaal daar kon het maanden duren voordat een patiënt met een psychose de noodzakelijke medicatie kreeg. Onder de nieuwe wet kan de behandeling veel eerder beginnen, daar is niet eens een opname voor nodig. Mensen kunnen ook thuis hun dwangmedicatie krijgen.

5. Wat verandert er voor de patiënt?

Die krijgt een grotere rol. De psychiater moet de voorgestelde behandeling –ook een dwangbehandeling – voorleggen aan de patiënt. Ook de familie van de patiënt moet worden betrokken bij de voorgestelde behandeling. Daarmee trekt de wet lering uit gevallen waarin het de afgelopen jaren misging. De familie van Bart van U., de moordenaar van Els Borst, had bijvoorbeeld al vaak – tevergeefs – aangedrongen op gedwongen behandeling. “De familie krijgt inspraak, maar ook taken,” zegt Rozendal van de Amsterdamse crisisdienst. “Eigenlijk is dat heel logisch, want de psychiater is een tijdelijke partij bij de behandeling van een patiënt, terwijl de familie altijd blijft.”

6. Zijn er nog meer veranderingen?

Ja. Elke Nederlandse gemeente moet een meldpunt openen waar burgers het vermoeden van een ernstige psychiatrische stoornis van een ander kunnen melden. Binnen twee weken moet dan psychiatrisch onderzoek volgen.

Daarnaast moeten gemeenten een tegen­prestatie leveren als inwoners een gedwongen behandeling krijgen. Heeft iemand met een drankverslaving en een bipolaire stoornis bijvoorbeeld geen woning en geen inkomen, dan neemt de slagingskans van een dwangbehandeling af. De gemeente moet onderzoeken of zo iemand een uitkering of een dak boven z’n hoofd kan krijgen.