Psychiater tegen Tweede Kamer: Mobieltjesverbod in de klas voorkomt ‘brokkelbrein’ bij kinderen

Op sommige scholen gaan de mobieltjes voorafgaand aan de les al in een telefoonzak. Beeld Flip Franssen/ANP

Dat stelt Compernolle woensdagmiddag in een rondetafelgesprek met Tweede Kamerleden. Vóór dat gesprek zette hij zijn zienswijze al op papier.

Volgens hem is ‘digitale vaardigheid’ iets wat kinderen moeten leren. Daarom moeten ouders strenge regels stellen. Hij adviseert hen om samen met hun kinderen de tijd in blokken te verdelen: voor huiswerk, voor sport, voor vrienden en voor schermtijd. Als kinderen ouder worden, kunnen de teugels wat losser. Jongeren hebben dan geleerd ‘zelf de meester te zijn van hun appjes en niet de slaaf ervan’.

Een kind een smartphone geven zonder training in het gebruik ervan is volgens Compernolle zoiets als ‘een kind van de brug in een kolkende rivier gooien en erop rekenen dat het de kant zal bereiken zonder het te leren zwemmen’.

Verbod niet uitgesloten

Vorig jaar november zwengelde het CDA een landelijk verbod op mobieltjes op basis- en middelbare scholen aan. “Leerlingen kunnen niet multitasken,” zei Kamerlid René Peters destijds. “We helpen leerlingen en we helpen docenten door landelijk één lijn te trekken en telefoongebruik tijdens de lessen te verbieden.”

Minister Dennis Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) sluit zo’n verbod niet uit en gaat de komende tijd in gesprek met leerlingen en leerkrachten om te onderzoeken of een landelijk verbod nodig is.

Slechte pauze

Mobieltjes alleen uit de klas weren is volgens Compernolle niet voldoende. Hij pleit ervoor het gebruik van mobieltjes ook in de pauzes te beperken of te verbieden. Voor het kinderbrein ‘is pauzeren met een schermpje een slechte pauze’.

De Belg haalt daarbij een onderzoek aan waarbij de ene groep leerlingen in de pauze wél sociale media mocht checken op hun telefoons. De andere groep werd gevraagd te ontspannen door hun hoofd op hun armen te leggen. Achteraf, stelt Compernolle, kon de eerste groep zich minder goed herinneren waar ze mee bezig waren vóór de pauze en duurde het langer voor hun concentratie weer op niveau was.

Bliepjes

De telefoon in de tas stoppen is niet genoeg. ‘Er is méér nodig,’ schrijft Compernolle. Kinderen blijven denken aan ‘wat er ondertussen op hun telefoontje gebeurt’ – óók als ‘de bliepjes’ en andere meldingen zijn uitgeschakeld. ‘Ze blijven in gedachten toch nog met hun telefoon’.

Volgens de psychiater ligt een ‘brokkelbrein’ niet alleen op de loer bij kinderen en jongeren, maar net zo goed bij volwassenen. Ook zij zijn te afhankelijk geworden van hun mobieltje, waarschuwt hij. Ook scholen als geheel en docenten zelf. Daarom verwacht hij niet dat scholen in het belang van hun leerlingen zullen kiezen.

Het Alfrinkcollege in Deurne deed dat wel, in 2019. Gert Verbrugghen, docent Engels, is daar dolblij mee, zo blijkt uit zijn zienswijze. Leerlingen lopen niet langer ‘als zombies door de klas’, er is meer ‘effectieve lestijd’ omdat leraren niet elk lesuur de ‘strijd’ moeten aangaan om de mobieltjes in de tas te krijgen en kinderen praten weer veel meer met elkaar. ‘De ervaring na vier jaar is zéér positief’.

Pleiten voor leidraad

Patti Valkenburg, hoogleraar Media, Jeugd en Samenleving aan de UvA, is blij dat er opnieuw een debat is over dit onderwerp. Zij signaleert dat de algoritmes van recente populaire platforms zoals TikTok ‘schrikbarend succesvol’ zijn in het vasthouden van de aandacht van kinderen. ‘Niet verwonderlijk dat hun schermtijd soms oploopt tot 9, 10, en soms zelfs 14 uur op een dag,’ stelt zij.

Valkenburg wijst erop dat in landen waar al een telefoonban geldt uit onderzoek geen eenduidig beeld blijkt. In Groot-Brittannië en Spanje wordt een klein positief effect gemeten, maar in Zweden zien onderzoekers geen verschil.

Valkenburg is niet voor een wettelijk verbod, maar pleit wel voor een ‘leidraad’ van de overheid. ‘Een leidraad is flexibeler dan een wet, kan sneller worden aangepast en biedt plaats aan maatwerk.’

Mobieltjes óók effectief?

De Tweede Kamer spreekt woensdag niet alleen met voorstanders van een telefoonban of -aanpak. Hoogleraar e-dictatiek Nadira Saab, onder meer verbonden aan de Universiteit Leiden, stelt dat mobieltjes op veel scholen ‘geïntegreerd’ zijn in het onderwijs, en – net als tablets en laptops – gebruikt worden als ondersteuning van lessen.

Onder voorwaarden, stelt zij, zijn mobieltjes in de klas ook effectief. Zo moet de school een duidelijk beleid hebben voor het gebruik van mobieltjes, moeten leraren weten hoe de mobiele telefoon nuttig kan zijn bij lessen en hoe zij om moeten gaan met leerlingen die zich zich niet aan de regels houden en bijvoorbeeld sociale media checken tijdens de les.