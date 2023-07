PSV in derde voorronde Champions League tegen Sturm Graz uit Oostenrijk

PSV coach Peter Bosz tijdens een training. Beeld Pro Shots / Peter van Gogh

De winnaar van het tweeluik gaat naar de play-offs van het hoofdtoernooi. Wie deze play-off wint, mag naar de groepsfase en verdient een flinke geldprijs. PSV kan in de Champions League bij plaatsing voor de groepsfase minimaal 35 tot 40 miljoen euro opstrijken en bij goede prestaties nog veel meer.

PSV speelt op dinsdag 8 of woensdag 9 augustus eerst thuis tegen Sturm Graz, de return in Oostenrijk is een week later. De play-offs vinden daarna plaats op 22 en 23 augustus, met een return op 29 of 30 augustus.

Scherpen speelt bij Graz

Bij Sturm Graz staat voormalig Ajacied Kjell Scherpen onder contract. Hij wordt door het Engelse Brighton & Hove Albion uitgeleend aan de Oostenrijkers.

De afgelopen twee jaar won PSV de voorrondes in de Champions League, maar ging het mis in de play-offs. Twee jaar geleden legde de club het af tegen Benfica en in 2022 was Rangers FC nipt te sterk voor PSV. De Eindhovenaren kunnen Rangers FC ook dit jaar tegenkomen in de play-offs. Daarin is ook het Portugese Braga een potentiële opponent.

Ajax ontbreekt dit seizoen voor het eerst sinds 2018 in de groepsfase van de Champions League. De Amsterdammers nemen als nummer drie van het voorbije Eredivisie-seizoen deel aan de play-offs voor de Europa League.

Download de app van Het Parool Blijf 24/7 op de hoogte: download onze mobiele app voor Android of iOS. Heb je een tip of opmerking voor de redactie? Stuur een bericht naar onze tiplijn.

Luister naar onze wekelijkse podcast Amsterdam wereldstad: