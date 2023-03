PSV-fan krijgt 3 maanden cel voor aanvallen van keeper Sevilla

Beeld Getty Images

Ook legde de politierechter hem een nieuw gebiedsverbod op van twee jaar voor de omgeving van het PSV-stadion in Eindhoven. De officier van justitie had tijdens een snelrechtzitting in de rechtbank in Den Bosch dezelfde straf geëist.

De aanhanger van PSV rende in de slotfase van de wedstrijd het veld op en ging op doelman Marko Dmitrovic af. Meerdere beveiligers kwamen snel het veld op om hem af te voeren.

“U gaat met een dronken kop fors onder invloed het veld op,” aldus de politierechter. “Het is volstrekt respectloos tegenover de speler, de voetbalclub en de echte supporters van PSV. U noemt zich voetbalfan. Maar dit heeft niets met voetbal te maken.”

Dylano K. stond terecht voor mishandeling en het overtreden van het gebiedsverbod, dat eerder door de gemeente Eindhoven was opgelegd. In 2021 en 2022 kreeg de Limburger al twee keer een taakstraf voor overtredingen rond voetbalwedstrijden. K. wilde de rechter niet vertellen hoe hij het stadionverbod wist te omzeilen.