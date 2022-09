PS van de Week, het weekendmagazine van Het Parool, is vernieuwd: ‘Een nieuw gevoel’

Judith Zilversmit Chef PS Beeld Linda Stulic

Voor wie de zaterdagkrant nog niet wekelijks op de mat krijgt: wat is PS van de Week?

“In PS van de Week brengen we Amsterdamse verhalen áchter het nieuws. Verhalen over mensen en initiatieven die in de luwte van het nieuws de stad kleur en smaak geven. Die verhalen komen uit de haarvaten van de stad en zijn vaak persoonlijk. Als je ze leest denk je: hé, dat herken ik. De stukken kunnen aangrijpend, hoopvol of vrolijk zijn, en we bieden service. Waar kun je goed eten en wat mag je niet missen dit weekend?

Zelf vind ik het prettig dat de verhalen in PS van de Week wel urgent maar ook vrij tijdloos zijn. Je kunt ’m gerust even laten liggen en zondag of dinsdag weer oppakken. Dat past bij deze tijd waarin we steeds meer willen onthaasten.”

Een deel van Het beste volgens PS. Beeld Het Parool

Het magazine gaat van 56 naar 64 bladzijdes, wat komt er op de extra pagina’s?

“Het lijkt misschien alsof we die acht pagina’s alleen maar hoeven te vullen, maar zo simpel is het helaas niet. Een magazine maken is componeren: alles moet bij elkaar passen. De mix van beeld en onderwerpen. Zoals dat gaat als je thuis begint met het schilderen van een kamer. Dan maakt onrust zich meester en moet de rest van het huis ook opgeknapt. De extra pagina’s leidden bij ons ook tot het gevoel dat we meteen nog meer veranderingen moesten doorvoeren. We namen alles nog eens door en hebben keuzes gemaakt.

Bij keuzes maken hoort ook afscheid nemen. Zo schreef Monique van Loon vorige week de laatste bezorgtest Op Schoot en komt Korreltje Zout niet meer terug. Het Ingrediënt van Samuel Levie vervalt, maar daar komen recepten voor in de plaats. Het magazine krijgt verschillende kleine toevoegingen én een aantal nieuwe grotere rubrieken.

We spreken bijvoorbeeld Amsterdammers over hun huizenjacht. En Snackspert Eke Bosman brengt een ode aan een Amsterdamse snackbar en vertelt waar we heen moeten. De Agenda verdwijnt, maar daarvoor in de plaats komen gloednieuwe servicepagina’s: Het beste volgens PS. Redacteuren en specialisten van Het Parool tippen wat u moet zien, horen of doen. Zij doen grondig onderzoek naar waar bijvoorbeeld de beste vintage winkels zitten, of waar de goede zwemplekken zijn.” (Zie kader voor alle nieuwe rubrieken.)

Wat verandert er aan de vormgeving?

“Ik vind herkenbaarheid belangrijk, dus er komt geen hele restyling. Wel hebben we alles vrolijk opgefrist. De columnisten zijn bijvoorbeeld opnieuw gefotografeerd, en er is meer vrijheid om elementen toe te voegen. Verwacht geen grote tierelantijnen, maar wel een nieuw gevoel.”

De nieuwe rubriek Onderweg. Beeld Het Parool

Zorgen extra pagina’s voor extra stress op de redactie?

“Het zorgt wel even voor spanning, ja. Aan de andere kant geven de extra pagina’s ons meer mogelijkheden. PS van de Week verdient het om een lekker dik blad te zijn, en het moet ook góéd zijn. Er is ruimte voor nieuwe creaties en verhalen. Dat is fijn. En als de eerste editie er is, zal het hopelijk snel weer gestroomlijnd gaan.”

Is het voor jou nog elke week bijzonder om een PS van de Week in je handen te hebben?

“Zeker, het blijft een mix van spanning en opgetogenheid als ik ’m vers in mijn handen krijg. Nu is het extra spannend natuurlijk. Ik wil oprecht dat lezers er blij mee zijn. Dat het mensen inspireert, verwondert of een opgewekt gevoel bij ze oproept, al mag er ook zeker een donkere of diepere laag in zitten. Ik hoop vooral dat mensen nog meer zín krijgen om PS van de Week te lezen.”

De extra dikke PS van de Week zit vanaf 17 september bij de zaterdagkrant van Het Parool.

Nieuw in PS van de Week Culinair - Culinair nieuws

Judith Zilversmit: “Na restaurantrecensie Proefwerk duikt Kees van Unen in een onderwerp waar recensent Mara Grimm over schrijft. Stel: Mara proeft een Italiaanse natuurwijn, dan gaat Kees daar dieper op in. Ook lees je nieuwtjes over Amsterdamse horeca. Je wil het toch weten als de kok van je lievelingsrestaurant ergens anders heen gaat. Ook tippen we een kookboek en een adres dat de moeite waard is om voor om te fietsen. - Snackspert

“Eke Bosman, beter bekend als de Snackspert, wijst u voortaan de weg naar de opvallendste snackbars in de stad en vertelt waar we moeten zijn.” - Tafel van vier

“We delen wekelijks een recept van een van onze vier kookschrijvers met uiteenlopende expertises. Emma de Thouars, Jigal Krant, Samuel Levie en Raghenie Bhawanie geven een inkijk in hun keuken en in hun werkwijze. Het wordt afwisselend en niet te moeilijk. Geen gerechten die je 48 dagen moet laten stoven.” Het beste volgens PS “Wat zijn de mooiste beeldentuinen en waar koop je de beste designervintage? Wekelijks hebben we een lijstje waarvoor we zoiets grondig uitzoeken. Ook geven Parool-curatoren een persoonlijke cultuurtip. Een journalist die veel van het nachtleven weet, vertelt bijvoorbeeld welk feest je dat weekend niet mag missen.” Op jacht “We spreken mensen die op zoek zijn naar een huis in Amsterdam. Hoe lang zoeken ze al of hoe is het gelukt om in Amsterdam een huis te kopen. Wat zijn hun tips voor andere huizenzoekers?” Fons vraagt zich af “Fons Hendriks schrijft op een open manier over consumentenkwesties. Door zijn werk voor Radar ziet hij hoeveel ons op de mouw gespeld wordt. Hij duikt wekelijks in zo’n onderwerp: hoe zit het nou eigenlijk en wat staat er in de kleine lettertjes?” Onderweg “Randy Fokke fotografeert de straten van Amsterdam met een zachte blik, meestal vol verlangen. De pagina’s met haar foto en tekst bieden even rust.” Verlaten verhalen “Door boeken als Fortuna’s dochter vragen mensen vaak aan schrijver Annejet van der Zijl: ‘Kun je eens naar mijn familiegeschiedenis kijken?’ Zo’n onverteld, bijzonder verhaal schrijft zij vanaf 1 oktober elke maand voor ons op.”

Beeld Het Parool

