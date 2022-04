Protestmars door Amsterdam tegen kabinetsbeleid: ‘We moeten juist nu scherp blijven’

Beeld Het Parool

De nietsvermoedende toerist op de Dam zou bijna denken dat Koningsdag dit jaar vroeger valt dan anders. Muziek van de Black Eyed Peas schalt door de speakers, gevolgd door Leef van André Hazes. Even verderop staat een man te trommelen en klinkt draaiorgelmuziek. Er staan kraampjes met demonstratieshirts en vanuit een truck van Forum voor Democratie (FvD) worden ballonnen uitgedeeld en wordt partijparafernalia verkocht.

De mars trekt via het Rembrandtplein, langs het stadhuis en gaat via de Vijzelstraat naar het Museumplein. De ene demonstrant haalt een krentenbol tevoorschijn, de ander opent een blik energiedrank. “Liefde, vrijheid, geen dictatuur,” roept een man door een megafoon. “Stop politiegeweld," klinkt het aan de kop van de stoet, gevolgd door: “Free Max” – doelend op de man die eerder dit in januari werd veroordeeld omdat hij met met een brandende fakkel voor de deur van D66-leider Sigrid Kaag stond.

Talloze borden zijn meegenomen met teksten tegen coronavaccinaties, over de ‘leugens van Rutte’, de toeslagenaffaire en het World Economic Forum (WEF), dat volgens pamfletten de coronapandemie zou hebben gepland en uitgevoerd om de macht van regeringen te vergroten.

Lotgenoten

Op deze zonnige Tweede Paasdag komen vele demonstranten bekenden tegen. “Het is óók gezellig en je bent met lotgenoten, maar onze zorgen zijn er niet minder om.” zegt een man die al vele demonstraties zegt te hebben bijgewoond. Hij wil net als alle andere mensen die we hier spreken niet met zijn achternaam in de krant.

De demonstranten voelen zich na elf jaren van kabinetten-Rutte niet gehoord. Ze hebben het gevoel dat ze weinig inspraak hebben of dat ze worden weggezet als wappies. Het is niet helemaal duidelijk waartegen het protest zich dan precies richt. ‘Where do I even start?’ staat er illustratief op een bord.

De eerste spreker op de Dam doet een poging: “Stikstofterreur, klimaatgedram, toeslagenaffaire, kinderroof, belastingverhoging, de media- en overheidspropaganda en de coronaspoedwet.” FvD-Kamerlid Pepijn van Houwelingen vult onder luid applaus aan: “Onze vrijheid is afgepakt door de globalisten van het WEF, EU, VN en WHO. Zij trekken aan de touwtjes.”

Corona

Hoewel het verzet zich inmiddels allang niet meer richt tegen de coronamaatregelen, wijzen veel demonstranten nog wel op alle beperkingen ervan. “Ik ben in de eerste coronaperiode een bed and breakfast begonnen,” zegt Evert terwijl hij een tweede halveliterblik bier uit zijn tas haalt. “Die wil ik nu dus niet openen, want ik ben bang voor een knipperlichtlockdown.”

Een man van 74 vreest hier buitenlandse toestanden. “In Duitsland moeten in sommige deelstaten kinderen van zes jaar mondkapjes op. En in Sjanghai springen mensen uit de ramen vanwege de lockdown.”

Aangekomen op het Museumplein neemt Barry van den Berg , eigenaar van Café del Mondo op de Nieuwmarkt het woord. Zijn café ging tegen de regels in eind vorig jaar toch open. “De urgentie lijkt verdwenen, maar we moeten juist nu scherp blijven en ons informeren. De QR-check is iets verschrikkelijks.”

