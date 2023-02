Protest taxichauffeurs rondom Waterloopleinbuurt, file tijdens spits

Taxichauffeurs demonstreren vrijdagmiddag bij de Stopera. Beeld Het Parool

Na een demonstratie van ruim een uur spreekt een chauffeur een groep van zo’n zestig demonstranten voor de Stopera toe. Vijf personen gaan direct in gesprek met wethouder Melanie van der Horst (Verkeer). Tijdens dat gesprek willen de demonstranten afspraken maken over de standplaatsen. Hij verzoekt de chauffeurs na afloop van het gesprek met hun auto’s te vertrekken.

“Het probleem is dat er 4000 taxi’s zijn in Amsterdam en maar 70 taxistandplaatsen. De verhouding klopt niet,” zegt Karim (wil geen achternaam geven), die het woord voert namens een groep chauffeurs die de demonstratie heeft georganiseerd. “En het worden er steeds minder, want de gemeente bouwt de taxiplekken om tot bijvoorbeeld fietsstallingen.”

Regels te streng

De chauffeur vervolgt: “We willen gehoord worden. Voorheen hebben we weleens een demonstratievergunning aangevraagd, maar dan moesten we ergens protesteren waar we dat helemaal niet wilden. Daarom hebben we deze spontane actie bedacht.”

Voor de chauffeurs zijn de huidige regels te streng, laat Karim weten. “Handhaving klaagt omdat taxi’s overlast zouden veroorzaken, maar we hebben simpelweg meer plekken nodig.”

Een andere chauffeur, die anoniem wil blijven: “Er zijn zoveel problemen, zoveel regels. We mogen na 22.00 uur de binnenstad niet meer in, we moeten elektrisch rijden, noem maar op.”

Opgelopen spanning

Een 32-jarige demonstrant vertelt dat de taxichauffeurs het ‘helemaal zat’ zijn. Volgens hem liepen de spanningen op na een incident bij het NH hotel op de Prins Hendrikkade, vorige week. Daar zouden tien chauffeurs door handhaving op de bon zijn geslingerd, omdat ze niet op een aangewezen standplaats stonden. “We kunnen nergens meer staan,” aldus de demonstrant.

De demonstranten kwamen samen op de Joan Muyskenweg in Oost en zijn vervolgens richting het stadhuis gereden. Volgens de organisatoren zijn er ongeveer 300 auto’s aanwezig.

Zaterdagnacht demonstreerden ook tientallen taxichauffeurs op de Dam tegen het ‘strenge taxibeleid’. “Ook als je je papieren op orde hebt en netjes rijdt, word je nog gepakt omdat je band net wat versleten is, of het lampje van je kenteken het niet doet. Het lijkt wel alsof de handhavers de pik hebben op taxichauffeurs,” aldus een taxichauffeur tijdens het protest op zaterdag.

