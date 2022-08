Protest op de Dam om asielopvang: ‘Ik schaam me om Nederlands te zijn’

De crisissituatie in Ter Apel is de directe aanleiding van het solidariteitsprotest op de Dam. Beeld Malika Sevil

Volgens Alejandra Slutsky van het Platform Stop Racisme, dat het protest in een mum van tijd heeft georganiseerd, zijn de mensen ondanks de late oproep uit alle delen van het land gekomen: Nijmegen, Eindhoven, Amersfoort, Enschede. “De mensen willen dat de overheid haar verantwoordelijkheid neemt, en dat willen ze nu laten horen.”

De voorbereidingstijd was te kort om uitbundige spandoeken te beschilderen. Een aantal mensen houdt daarom een kartonnen plaat in de lucht met daarop een hartekreet: ‘Op het gras slaapt 700 man, hoe ligt Mark daar niet wakker van’. Ook is te lezen: ‘Solidariteit, altijd’. Een vrouw een beetje achterin houdt een bordje omhoog met daarop: ‘Ashamed to be Dutch.’ Een pijltje op het bord wijst naar haar hoofd. “Ik schaam me echt. Maar ik heb geen idee wat ik moet doen. Dat ik hier vandaag sta is uit machteloosheid,” zegt Fenna (50).

Donderdag zag ze de oproep voor het protest op sociale media voorbij komen. “Ik ben helemaal geen demonstrant. Ik ben wel eens ooit, lang geleden, op een demonstratie geweest, maar nu wilde ik hier toch naartoe.”

‘Tijd voor actie’

Op het podium wisselen sprekers – politici, vluchtelingen – elkaar af. Keer op keer benadrukken ze dat het warme welkom dat Oekraïners kregen en krijgen zo pijnlijk afsteekt tegen het drama in Ter Apel. Telkens klinkt de oproep om geen verschil in de opvang te maken en keer op keer wordt benadrukt dat er nú actie nodig is. “Stop de empathie, stop de blablabla, tijd voor actie.”

Fenna luistert aandachtig. “Iedereen is altijd zo trots op Nederland. Ja, we zijn zo’n gastvrij land en we zijn zo aardig tegen toeristen. Dat er dan zevenhonderd mensen buiten moeten slapen, dat past toch helemaal niet bij ons. Waarom is niet iedereen in dit land totaal verontwaardigd? Dat snap ik echt niet.”

“Al ruim een maand moeten honderden mensen buiten slapen. Het kabinet doet niet zijn best om een oplossing te vinden en laat het maar aanmodderen,” zegt Noël van Veen, woordvoerder van Platform Stop Racisme. “Voor ons is de maat vol.” Daarom heeft het collectief, dat in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen 2022 is opgericht en uit verschillende organisaties bestaat, besloten dat actie nodig is. De eisen: ‘menswaardige opvang voor iedereen’ en ‘de racistische bejegening van vluchtelingen stoppen.’

Kleding en menstruatieartikelen

Achter het podium liggen tassen met spullen opgestapeld: kleding, maandverband, dekens, slaapzakken – alles wat er maar nodig is. “De mensen van (hulporganisatie) MiGreat brengen al die spullen naar Ter Apel, maar ook naar andere plekken waar ze nodig zijn.”

Platform Stop Racisme wil met de demonstratie een bredere campagne door heel Nederland inluiden, uit solidariteit met vluchtelingen. Dat is nodig, omdat het kabinetsbeleid racisme in de hand speelt, zegt Van Veen. “We willen een tegenbeweging creëren.”

Stokkende doorstroom Bij het aanmeldcentrum voor asielzoekers in het Groningse Ter Apel is het al maanden druk. Doordat er te weinig opvangplekken en woningen beschikbaar zijn, stokt de doorstroom. Sinds een paar weken slapen er daarom honderden mensen buiten. Woensdag overleed een baby in de sporthal van het complex, de doodsoorzaak is nog niet bekend. Een dag later besloot Artsen zonder Grenzen om noodhulp in te zetten bij de opvanglocatie.



