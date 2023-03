ProRail vreest dat het dassenprobleem op het spoor nog groter wordt: ‘Ze zitten op minstens veertig plekken’

Nederland is voorlopig nog niet van de das af, waarschuwt ProRail. Na Friesland veroorzaken de dieren nu problemen tussen Eindhoven en Den Bosch en dat is pas het begin. Tienduizenden reizigers kunnen voorlopig niet met de trein. Staatssecretaris Vivianne Heijnen (Spoor) wil daarom met de spoorbeheerder naar een permanente oplossing zoeken.

Het is al de tweede keer binnen tien dagen dat dassen voor problemen zorgen. Vorige week maandag staakte ProRail in Friesland het treinverkeer tussen Workum en Stavoren vanwege een dassenburcht in de spoordijk. Duizenden Friese reizigers van vervoerder Arriva moesten de bus nemen.

En nu hebben dassen ook in Brabant, ter hoogte van het dorp Esch, het spoor ondergraven. Sinds dinsdagmiddag rijden er geen NS-treinen tussen Den Bosch en Boxtel, omdat ProRail de veiligheid van treinreizigers niet langer kan garanderen.

Volgens ProRail is de dassenburcht op de route Den Bosch-Eindhoven al zeker een jaar in beeld. Zekerheidshalve mochten treinen er slechts 80 km per uur rijden, later werd dat zelfs 40 kilometer per uur. “Esch is één van de veertig dassenlocaties die we continu monitoren,” zegt woordvoerder Aldert Baas. “Er was tot vorige week echter geen bijzondere activiteit te bespeuren.”

Gedupeerde reizigers

De afgelopen dagen is dat veranderd: dassen bleken intensief te hebben gegraven. “Het spoor loopt door een dasrijke omgeving. Het vermoeden bestaat dat de jongen van de dassen op het naastgelegen landgoed naar het spoor zijn getrokken.”

Doordat de treinen nu tijdelijk niet rijden over het traject, zijn veel reizigers gedupeerd. Normaal gesproken rijden er ieder uur twaalf intercity’s en vier sprinters tussen Den Bosch en Eindhoven; circa 50.000 mensen maken dagelijks gebruik van de route. Daarbovenop rijden er nog vijf goederentreinen per dag.

Om die reden heeft ProRail er belang bij het treinverkeer zo spoedig mogelijk weer op gang te krijgen. Om de dassen te verwijderen, is gisteren al een ontheffing aangevraagd bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). De spoorbeheerder inventariseert momenteel welke maatregelen nodig zijn.

Nog weken overlast

Nu de omgeving veel dassen telt, zal het aanleggen van een kunstburcht zoals in Friesland gebeurt niet nodig zijn. De dassen hoeven enkel hun burcht uitgelokt te worden. Dat kan onder meer door de spoordijk te maaien en er gaas neer te leggen.

Als de dieren weg zijn, moet de spoordijk echter hersteld worden. Daarnaast moet worden voorkomen dat de dassen terugkeren. “In Friesland gaat daarom vier kilometer hekwerk de grond in, tot het grondwater,” zegt Baas. Zo kunnen dassen niet de spoordijk op. “Dat kost ons circa 1 miljoen euro.” Of dit op de route tussen Eindhoven en Den Bosch eveneens nodig is, is nog onduidelijk.

Al met al kan het treinverkeer nog weken hinder ondervinden van de dassenburcht. In Friesland kunnen de treinen tussen Workum en Stavoren tot 23 april niet rijden. En dat is een optimistisch scenario, aldus ProRail. Momenteel ligt de bal bij de RVO. De dienst belooft de aanvraag met urgentie te behandelen. “Hoewel er niet zoiets als een spoedaanvraag bestaat, is duidelijk dat het algemeen belang groot is. We hebben daarom ecologen en juristen vrijgespeeld om ernaar te kijken.”

Algemene ontheffing

Hoeveel tijd de RVO concreet nodig heeft, kan ze niet zeggen. “Dat hangt er mede vanaf of ProRail alle benodigde informatie correct heeft aangeleverd. Bepaalde data kan bijvoorbeeld ontbreken.” Duidelijk is dat dergelijke aanvragen behoorlijk complex zijn. “Zonder spoed kunnen ontheffingstrajecten maximaal 13 weken duren,” stelt de RVO.

ProRail denkt echter dat een ontheffing snel kan gaan. Voor de Friese dassen hoopt de spoorbeheerder bijvoorbeeld deze week nog een ontheffing te krijgen. Maar zolang er geen fiat is, kunnen ingeschakelde dassenexperts geen harde maatregelen nemen om de dassen uit hun burcht te krijgen.

Voor de langere termijn wordt gekeken of ProRail een algemene ontheffing kan krijgen. De spoorbeheerder kan dan, zodra er dassen onder het spoor zitten, meteen actie ondernemen. “We hebben overleg met ProRail en het ministerie van Infrastructuur over de mogelijkheden voor zo'n algemene ontheffing”, laat de RVO weten. Ook staatssecretaris Heijnen (Spoor) bemoeit zich ermee (zie onderste kader).

Comeback

Vraag is of zo’n ontheffing juridisch mogelijk is. Eerder kwam die vraag aan de orde bij de bestrijding van bevers. Dat dier stelt ProRail al langer voor problemen. “De conclusie luidde dat het bij bevers niet kan. Dat is namelijk een Europees beschermde diersoort. Dassen zijn alleen in Nederland beschermd. Er lijkt daardoor iets meer ruimte te zijn.”

Duidelijk is dat een algemene ontheffing voor ProRail zeer welkom is. De das heeft sinds de jaren zestig een opmerkelijke comeback gemaakt, ons land telt er nu zeker 6000 tot 7000. Met minstens veertig plekken rond het spoor waar de das actief is, is het een kwestie van tijd tot er opnieuw hinder is voor reizigers.

Bevers en ooievaars Niet alleen dassen kunnen het spoorverkeer hinderen; ook bevers en ooievaars zorgen soms voor problemen. Zo graven bevers gaten onder het spoor om een veilig en droog hol te creëren. Ooievaars broeden soms bovenop de bovenleiding: gevaarlijk voor de betreffende vogels en takken uit het nest kunnen de bovenleiding en wissels beschadigen. Omdat de beschermde diersoorten niet zomaar weggehaald kunnen worden, wil ProRail de dieren met maatregelen ontmoedigen zich ergens boven of onder de ruim 3000 kilometer spoor in Nederland te vestigen. Om ooievaars weg te lokken van de bovenleiding kunnen bijvoorbeeld nestpalen op geruime afstand van de trein worden geplaatst. Een sleuf met grind kan de spoordijk dan weer beschermen tegen bevers.

Staatssecretaris Heijnen: structurele oplossing nodig Staatssecretaris Vivianne Heijnen (Spoor) ‘betreurt het ten zeerste’ dat zo’n 50.000 reizigers per dag worden getroffen door het stilleggen van het treinverkeer tussen Den Bosch en Boxtel, schrijft ze in een Kamerbrief. ‘Ik ga daarom samen met alle betrokken partijen kijken hoe we zowel de belangen van de reizigers per spoor, als het belang van de dassen – en andere beschermde dieren – structureel beter kunnen verenigen.’