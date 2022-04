Proostend het weekend in: leerkrachten voelen zich ‘eindelijk gezien’ na salarisverhoging

Beeld Hollandse Hoogte / ANP

Alle reden om te juichen voor Thijs Roovers, bestuurder bij onderwijsvakbond AOb. De loonkloof tussen leraren in het basisonderwijs en hun collega’s in het voortgezet onderwijs wordt gedicht. Dat is de belangrijkste maatregel in de nieuwe cao primair onderwijs. “Deze maatregel laat zien dat er eindelijk naar de beroepsgroep wordt geluisterd. Deze stap gaat ervoor zorgen dat het vak weer aantrekkelijk wordt en dat mensen niet weggaan uit het onderwijs omdat ze elders meer kunnen verdienen.”

Na het juichen moet er overigens gewoon weer gewerkt worden, want er moet meer veranderen. De volgende stap: ervoor zorgen dat er kleinere klassen komen en een betere begeleiding voor zijinstromers en starters. Roovers: “Want we zien dat daar veel mensen uitvallen.”

Demonstraties

Voor leerkracht Edith Dunharden (66), die twintig jaar doceerde in het basisonderwijs, komt het historische akkoord net te laat. Zij ging vorig jaar met pensioen en valt alleen nog af en toe in als dat nodig is op basisschool De Witte Olifant en op De Corantijnschool.

“Ik heb jaren actie gevoerd. Met alle demonstraties liep ik mee. Als docent heb je altijd het gevoel dat je iets goed doet. Maar ik ben wel geschrokken: er werd in het onderwijs niet goed gezorgd voor het personeel. Daarom deed ik ook mee aan alle acties.”

Voor Dunharden komt de salarisverhoging dus net te laat, toch is ze blij. “Ik vind het fantastisch voor mijn collega’s. Ik denk dat dit een goede stap is om het vak te waarderen en te zorgen dat al die jonge hardwerkende onderwijzers blijven.”

Geweldig

Uit een rondgang op vrijdagmiddag, vlak nadat het nieuws over de salarisverhogingen bekend werd, blijkt dat sommige leerkrachten proostend het weekend ingaan. Een basisschoolleerkracht uit Oost noemt het nieuws ‘geweldig’. Maar er is behalve veel blijdschap ergens ook teleurstelling. “Waarom nu pas?”

In het onderwijs stond het afgelopen decennium iedereen het water aan de lippen. Met houtje-touwtje inspanningen werd geprobeerd alle klassen van een onderwijzer te voorzien. Het lerarentekort is inmiddels een kenmerk geworden van de stad. Ondanks alle ingrepen komt Amsterdam inmiddels 563 fulltime docenten tekort – en dat worden er meer. Soms worden klassen naar huis gestuurd omdat het niet anders kan. Ook staan onbevoegde leerkrachten voor de klas.

Extra geld

Het kabinet investeert de komende periode 1,5 miljard euro in de salarissen van leraren, schoolleiders en ander personeel om ervoor te zorgen dat elke leerling goed leert lezen, schrijven en rekenen. Concreter: basisschoolleraren gaan er de komende jaren met gemiddeld 10 procent op vooruit, een stijging van 5300 euro per jaar op basis van een volledig dienstverband. Maar schooldirecteuren hangen niet direct de vlag uit.

Naast het aanhoudend groeiende lerarentekort is er ook een groot tekort aan schoolleiders, blijkt uit de halfjaarlijkse peiling van bureau CenterData, in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW).

Klap in het gezicht

Bart Vervoort, directeur van basisschool De Polsstok, vindt de situatie voor onderwijsondersteuners en directeuren ‘ronduit schandalig’. Hij is blij voor de leerkrachten die erop vooruit gaan, maar boos om het feit dat voor directeuren en adjunct-directeuren aanvullend een arbeidsmarkttoelage gaat gelden voor de komende 5 jaar.

“Dat klinkt goed, maar het is een klap in het gezicht van schooldirecteuren. Een arbeidsmarkttoelage kan je geven en ook weer terugtrekken. Het is iets tijdelijks, terwijl schoolleiders net als onderwijsondersteunend personeel een fundamenteel onderdeel zijn van het onderwijs en onmisbaar zijn voor de continuïteit. Hier kan ik me wel echt boos om maken, ja.”