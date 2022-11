Prominenten over Ajax-PSV: ‘Nooit alleen de schuld van de trainer, maar dit elftal klopt niet’

Beeld Pro Shots / Stanley Gontha

Van David Endt mag de kritiek op het elftal en de trainer van Ajax, Alfred Schreuder, wel een tandje minder. Nadat de ploeg al had verloren van Napoli (2x), Liverpool (2x), PSV en AZ, verloor Ajax nu weer van PSV – en wederom schreeuwen de supporters moord en brand. “Het is van alle tijden. Als Ajax verliest en het voetbal achterblijft, komt in de Johan Cruijff Arena veel los,” zegt de voormalig teammanager.

Hij stoort zich eraan. “Het is zo overduidelijk een gevolg van de meedogenloosheid en het opportunisme van mensen. Fans reageren heel primair, meteen worden schuldigen aangewezen. In algemene zin vind ik dat kwalijk. Niet alles is verklaarbaar. De mate van kritiek op spelers en Schreuder is onterecht en buitenproportioneel.”

Johnny Rep, tussen 1971 en 1975 goed voor 41 doelpunten in dienst van Ajax, woonde de wedstrijd bij in het stadion. “Ik begin sterke twijfels over Schreuder te krijgen. Het is nooit alleen de schuld van de trainer, maar dit elftal klopt gewoon niet. De verdediging is niet te geloven.”

Rep doelt dan met name op aanwinst Calvin Bassey, die voor ruim 20 miljoen euro van Glasgow Rangers naar Ajax kwam. “Als je dat geld voor hem betaalt, dan ben je echt niet lekker. Het is verschrikkelijk om hem te zien spelen. In de eerste divisie lopen tien betere spelers dan hij rond.”

Duidelijkheid

Sjaak Swart, die tussen 1956 en 1973 liefst 463 eredivisiewedstrijden voor Ajax speelde, wilde weinig over de wedstrijd kwijt. “Als ik ga lullen, krijg je een moordartikel. We moeten een factuur naar Eindhoven sturen: 100.000 euro voor het gras dat ze op eigen helft hebben vernield.”

In tegenstelling tot Rep gaat oud-verdediger Sonny Silooy niet in op individuele namen. “Het gaat om duidelijkheid, dat hebben spelers nodig. Zowel verbaal als visueel. Spelers krijgen bij Ajax te maken met een andere manier van doordekken en opbouwen. Daar moet je duidelijk over zijn, dat deden Johan Cruijff en Louis van Gaal ook altijd.”

“In mijn tijd zat ik ook vaak in deze situatie,” zegt Silooy, die na zijn debuut in 1981 zeven keer landskampioen werd met Ajax. “Het komt altijd wel goed, dat weet ik honderd procent zeker. Soms zit er zo’n jaar tussen, het is een leerjaar voor de coach en de spelers. Het publiek van Ajax is verwend de laatste jaren, maar ze komen echt wel achter de ploeg staan. Er is nog niks verloren.”

Aan de inzet ligt het niet, denkt ook Endt. “Ajax is een veelkoppig monster. Veel elementen spelen hier een rol, dat is moeilijk voor Schreuder. Ik ben ervan overtuigd dat hij er alles aan doet om het tij te keren – en dat hij daar de kwaliteiten voor heeft.”

