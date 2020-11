Promenade uitgesloten van Televizier-Ring: ‘Stop die ring maar in je hol’

Promenade. Beeld -

Op de website van Televizier kan sinds gisteren worden gestemd voor de eerste kwalificatieronde van de tv-prijs. Kijkers meldden op Twitter dat ze het zomerseizoen van Promenade wilden nomineren, maar vonden dat programma niet op de lijst.

De show heeft een trouwe schare bekende en onbekende fans, maar voldoet niet aan de ‘kiesdrempel’. Om kans te maken moet een programma één keer minstens 475.000 kijkers hebben getrokken. Dat lukte in het eerste seizoen wel, maar in de laatste reeks niet.

Corrupt systeem

Bedenker en Luizenmoeder-acteur Diederik Ebbinge kookt aan de telefoon bijna over van woede. “De gedoodverfde winnaar opeens blokkeren met een voor de gelegenheid bedachte kiesdrempel, walgelijk!” briest hij, op zijn bekende, duidelijk grappende wijze. ”Het is de droom van elke tv-maker om deze prijs te winnen, dus ik vind dit ontzettend erg. Hier is het laatste woord nog niet over gezegd.”

Ebbinge spreekt, iets serieuzer, van een ‘totaal corrupt systeem’. Hij maakte in 2018 nog kans op de prestigieuze prijs met hitkomedie De Luizenmoeder, maar zag de ring onverwachts naar Beau Five Days Inside gaan. Het kwam volgens Ebbinge doordat alle stemmen van de maanden daarvoor niets meer betekenen op de avond zelf. Dan tellen inderdaad alleen de telefonische stemmen van tijdens het gala.

“Ik dacht: dit winnen we op onze sloffen,” zegt Ebbinge. “Maar het is niet de prijs voor het beste programma, het gaat om de presentator die op de avond zelf het leukst doet. Ik doe leuk in het programma, bij het gala wil ik achterover zitten en gefêteerd worden voor mijn werk,” grapt hij.

Wildcard

De redactie van Televizier kan het programma nog overwegen voor een zogenoemde wildcard. Van Ebbinge hoeft het niet. “Dit is de minst eervolle prijs die je als tv-maker kunt winnen,” schertst hij. “Ze stoppen de ring maar in hun hol.’’ Een eventuele volgende reeks kan natuurlijk wel kans maken. Maar of die er komt, kan hij niet zeggen.

Hoe zit het met de kiesdrempel? In aanloop naar de uitreiking van de Televizier-Ring zijn er vier kwalificatierondes. De redactie van het blad maakt een longlist van programma’s die aan het reglement voldoen. Daarin staat dat programma’s minimaal één keer 475.000 kijkers moeten hebben getrokken in de periode waarover de kwalificatieronde gaat. De huidige, eerste ronde gaat over de periode tussen 1 augustus en 31 oktober 2020, waarin Zomerpromenade te zien was. De 475.000 kijkers haalde de show toen niet op de zondagavond op NPO 3. Fans dachten een ingang te hebben gevonden toen bleek dat er een veld was voor een vrije keuze. Maar dat veld had er eigenlijk niet moeten staan en is inmiddels verwijderd, zegt een woordvoerster. “Voor de kwalificatieronde geldt echt dat de programma’s moeten voldoen aan de gestelde reglementen.” Televizier krijgt regelmatig vragen over programma’s die niet aan de regels voldoen. Die shows komen op een lijstje. “Na de vier kwalificatierondes kiest de redactie vijf programma’s die niet op eigen kracht de nominatieronde hebben gehaald. Deze wildcards gaan naar titels waarvan de redactie vindt dat ze op grond van kwaliteit of populariteit niet mogen ontbreken.” Is Promenade zo’n show? ”We vinden het natuurlijk wel een heel leuk programma, dus wellicht zien we ze nog terug tijdens de nominatieronde - maar dat geldt ook voor een hoop andere programma’s.” Waarom 475.000 kijkers? De kiesdrempel werd in 2015 geïntroduceerd en stond toen op 500.000 kijkers, inclusief uitgesteld kijken. Waarom nu 475.000? “We hebben de kiesdrempel eerder naar beneden bijgesteld, zodat meer programma’s mee kunnen doen aan de kwalificatieronde. We willen natuurlijk niet dat de selectie te mager wordt.” De drempel blijft voorlopig hetzelfde. “Wij kijken hier regelmatig naar, maar het is niet zo dat we hem jaarlijks bijstellen. Wanneer de redactie vindt dat de kiesdrempel nog voldoet, blijft hij gelijk.”

