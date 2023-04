Profvoetballer Vloet moet 2,5 jaar de cel in voor dodelijk ongeval A4

Voetballer Rai Vloet in de rechtbank bij de eerdere zitting. Beeld ANP

Het ongeval vond plaats op 14 november 2021 in de buurt van Hoofddorp. Omdat Vloet zwaar onder invloed van alcohol was, heeft de rechter hem ook een rijontzegging voor de duur van vier jaar opgelegd. Op de zitting in maart erkende hij sterke drank te hebben gedronken, voordat hij in de auto stapte na een vroegtijdig beëindigd feestje in Amsterdam. De oud-speler van onder meer PSV, NAC Breda, Excelsior en Heracles Almelo zat met een vriend in de auto toen hij rond middernacht op de andere auto inreed, zonder te remmen.

De celstraf die de rechtbank oplegt, is lager dan de eis van het Openbaar Ministerie. De officier van justitie eiste op de strafzitting twee weken geleden 3,5 jaar celstraf.

Vloet reed tientallen kilometers harder dan 130 per uur, zei de officier toen. Ze baseert zich op verklaringen van getuigen. Die noemden snelheden van 150 tot 200 kilometer per uur. Vloet zou vlak voor het ongeluk 203 kilometer per uur hebben gereden, blijkt uit data van zijn eigen auto. De officier houdt een marge aan en gaat ervan uit dat Vloet 193 kilometer per uur reed toen hij de auto waar Roos in zat raakte.

De in Rusland voetballende Vloet was niet bij de uitspraak aanwezig. Twee weken geleden tijdens de behandeling van de zaak was hij er wel. Volgens zijn advocaat zal hij niet vluchten voor zijn straf.

