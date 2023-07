Proef CBR: Kastje in de auto om notoire snelheidsduivels af te remmen

De auto die betrokken was bij de aanrijding op de N224 Beeld Persbureau Heitink

Samen met het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat zoekt het CBR naar nieuwe mogelijkheden om hardnekkig risicovol rijgedrag aan te pakken. Mogelijk kan dat met technische hulpmiddelen, zo beaamt een woordvoerder van het CBR.

Deze zomer start daarom een kleinschalige proef: een groep van ongeveer twintig mensen rijdt drie maanden lang rond met een monitoringskastje. “Dat kastje registreert de snelheid en de eventuele snelheidsovertredingen. Ons doel: effectiever aanpakken van zware verkeersovertreders.”

Bureau Beke uit Arnhem gaat voor het CBR onderzoeken of zo’n verplicht kastje ook echt kan bijdragen aan het ‘afremmen’ van asociaal rijgedrag. De grootste veroorzaker van ongevallen is nog altijd te hard rijden, gevolgd door alcohol en afleiding.

Hoogste aantal verkeersdoden

Politie en Openbaar Ministerie maken zich grote zorgen over de verkeersveiligheid. Zij zien de trend dat weggebruikers zich steeds minder houden aan de geldende verkeersregels. Het aantal verkeersovertredingen, al dan niet onder invloed van drank en drugs, neemt flink toe. In 2022 kwamen 737 mensen om het leven bij een verkeersongeluk, 155 meer dan in 2021 en het hoogste aantal in vijftien jaar.

Extra handhaving is nodig, meldde verkeersminister Mark Harbers in mei aan de Kamer. Het aantal (verplaatsbare) flitspalen wordt aanzienlijk uitgebreid. Ook komen er slimme camera’s, die automatisch vastleggen of bestuurders een telefoon in de hand houden.

Per maand krijgt het CBR zo’n tweeduizend meldingen van de politie over onveilig rijgedrag. Veel verkeersovertreders moeten verplicht een cursus volgen. “Het merendeel is daarna wel genezen,” aldus de CBR-woordvoerder. In 2015 moest het CBR het alcoholslot afschaffen. Het was te ingrijpend, oordeelde rechter. “Wij willen er alles aan doen om risicovol rijgedrag aan te pakken. De technische ontwikkelingen staan niet stil,” zegt de woordvoerder.

Het onderzoek van Bureau Beke moet medio 2024 klaar zijn. “Of het monitoringkastje daadwerkelijk ingevoerd kan worden hangt af van de uitkomsten van de pilot,” aldus het CBR. “Daarbij spelen diverse factoren een rol: de technische en de wettelijke mogelijkheden en de beperkingen die de privacywetgeving met zich meebrengt. Dit vergt tijd en grondig onderzoek.”