Problemen op Schiphol hardnekkig: ‘Niet zomaar op te lossen’

Bagagepersoneel van KLM aan het werk op Schiphol. Beeld ANP

Het ministerie houdt ‘de situatie in de gaten’ en staat in contact met Schiphol, geeft Harbers aan. “Goed dat Schiphol in gesprek gaat met luchtvaartmaatschappijen om te kijken naar oplossingen om de drukte voor de komende weken en voor de zomervakantie te beheersen. Ik hou hierbij een vinger aan de pols.”

Na een drukke zondag met lange wachtrijen noemt Schiphol de situatie beheersbaar. “Als gevolg van de drukte zijn er vandaag geen nieuwe annuleringen bijgekomen,” aldus een woordvoerder van de luchthaven aan het einde van de middag. “We hebben afgelopen tijd ons best gedaan om personeel te werven. Dat blijven we doen de komende tijd. We zijn begonnen met het evalueren van de meivakantie en werken hard aan een plan voor de zomer.”

Onbegrip

VVD-Kamerlid Daniel Koerhuis noemt het niet uit te leggen dat het vliegveld in Lelystad nog niet in gebruik is genomen terwijl de luchthaven wel klaar is. Volgens hem zou dat vliegveld Schiphol kunnen ontlasten door vakantiegangers over te nemen, al bleef onduidelijk waar die luchthaven dan personeel zou moeten vinden.

Zelfstandig Kamerlid Pieter Omtzigt gaat niet mee in die redenering. Het vliegveld in Flevoland kan maar een fractie van het aantal passagiers van Schiphol aan en zou bovendien dezelfde personeelsproblemen hebben als Schiphol, merkt Omtzigt op.

Zo snel mogelijk om de tafel

Reisbrancheorganisatie ANVR wil zo snel mogelijk met Schiphol om de tafel om te spreken over hoe de zomervakantie wél vlekkeloos kan verlopen. Dat het zondag geen chaos is, is een compliment aan de Schipholmedewerkers waard, zo stelt voorzitter Frank Oostdam. “Maar er zijn wel hele lange wachttijden.”

Volgens hem kunnen niet alle problemen op Schiphol worden afgewenteld, de luchthaven heeft volgens hem te maken met personeelstekorten op alle terreinen: bij de Marechaussee, bij het grondpersoneel, de bagagebedrijven.

Tientallen miljoenen euro’s aan schade

De huidige situatie veroorzaakt ook imagoschade. “En we moeten ook nog zien wat de indirecte schade voor de reisbranche is.”

De schade wordt veroorzaakt doordat geboekte accommodaties door geannuleerde vliegreizen leeg blijven staan. De ‘hevig gefrustreerde en boze’ reisorganisaties zullen die schade proberen te verhalen op Schiphol. Als de problemen aanhouden, kan die volgens Oostdam in de tientallen miljoenen euro’s lopen.