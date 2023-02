Privacywaakhond: stop direct met verwerken gegevens vliegtuigpassagiers

De overheid houdt gegevens bij van ‘zeer veel mensen die niet bij de groep horen waarvoor de database eigenlijk is bedoeld’. Beeld ANP

De zogeheten PNR-gegevens (Passenger Name Records) zijn bedoeld om terroristen en zware criminelen te kunnen volgen, maar volgens de AP verzamelt de overheid ook de informatie van ‘zeer veel mensen die niet bij de groep horen waarvoor de database eigenlijk is bedoeld’.

Sinds juni 2022 is de ‘Wet gebruik van passagiersgegevens voor de bestrijding van terroristische en ernstige misdrijven’ van kracht. In januari 2022 waarschuwde de Autoriteit dat de deze leidt tot massasurveillance. ‘Er wordt een geweldige hoeveelheid persoonsgegevens van passagiers verzameld, geautomatiseerd verwerkt en bewaard zonder dat er daarvoor getoetst hoeft te worden aan objectieve criteria die verband houden met de doelstellingen van het voorkomen en opsporen van terrorisme en andere ernstige criminaliteit.’

Het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft in juni 2022 bepaald dat ‘de PNR-richtlijn en de manieren waarop PNR-gegevens mogen worden verwerkt door de lidstaten aanzienlijk beperkt dient te worden tot het strikt noodzakelijke’. Naar aanleiding van deze uitspraak van de rechter in Luxemburg roept de AP minister Dilan Yeşilgöz van Justitie en Veiligheid op snel in te grijpen. De toezichthouder vraagt de ‘thans omvangrijke verwerking’ van gegevens te beperken en eist ‘onmiddellijke actie voor zover er verwerkingen plaatsvinden in strijd met de uitspraak van het Hof’.

In de brief aan Yeşilgöz benadrukt de AP dat afwachten geen optie is. ‘Dat betekent ook dat verwerkingen die in strijd zijn met de hiervoor genoemde uitspraak van het Hof met onmiddellijke ingang moeten worden gestaakt.’

De Autoriteit Persoonsgegevens geeft de minister veertien dagen de tijd om uit te leggen welke acties naar aanleiding van de brief ze heeft ondernomen en welke ze gaat ondernemen. De waakhond benadrukt daarbij de bevoegdheid te hebben ‘om de gegevensverwerking stil te leggen met een verwerkingsverbod’.

