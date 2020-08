Prinsjesdag: geld voor extra bonus en werkdrukverlaging zorg

Beeld Hollandse Hoogte / ANP

Dat besluit hebben de coalitiepartijen genomen, melden Haagse bronnen. Het gaat om een eenmalige bonus van 500 euro bovenop de bonus van 1000 euro die zorgmedewerkers dit jaar al ontvangen vanwege hun bijdrage tijdens de coronacrisis.

Dit jaar kost die bijdrage de overheid al 1,4 miljard euro, inclusief vergoeding van de af te dragen belasting. Ook volgend jaar gaat het om ‘vele honderden miljoenen'.

Daarnaast komt er ruim 100 miljoen euro extra beschikbaar in de begroting van het ministerie van Volksgezondheid om maatregelen van te betalen die de werkdruk moeten verlagen voor zorgpersoneel.

Volgens ingewijden is er nog geen oplossing voor de lage starterssalarissen in de zorg, omdat dat probleem ook opgelost moet worden door de sociale partners. Toch wil het kabinet een commissie laten kijken of hier iets te regelen valt.

Daarover moet vervolgens bij de volgende kabinetsformatie een knoop worden doorgehakt, aldus een betrouwbare bron.

Met deze afspraken komt het kabinet dus definitief voor volgend jaar niet op de proppen met een loonsverhoging voor al het zorgpersoneel. Daar is simpelweg geen geld voor nu. Een structurele brede loonsverhoging van 1 procentpunt zou de overheid jaarlijks 560 miljoen euro extra kosten.