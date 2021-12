Prinses Amalia is 18, hoe ziet haar leven er vanaf nu uit?

Prinses Amalia. Beeld RVD – Frank Ruiter

Duister begin van een verhaal, zeker op de dag dat prinses Amalia 18 wordt, maar beeldt u zich eens in dat koning Willem-Alexander nu iets vreselijks overkomt. Of, iets minder morbide, begin volgende week – nu is het immers feest.

Stel: Willem-Alexander sterft, tegen alle verwachtingen in. Vanaf dat moment volgt zijn oudste kind hem op. Het aloude adagium ‘de koning is dood, leve de koning’ geldt ook bij de Oranjes. Ook al zou het in dit geval zijn: ‘de koning is dood, leve de koningin’.

Echter, in het boek dat theatermaker Claudia de Breij over Amalia schreef, liet de prinses zich ontvallen: ‘Als mijn vader nu iets overkomt, zou ik vragen of mijn moeder het eerst een paar jaar wil overnemen.’

Kort door de bocht

Dat is wel heel kort door de bocht, want om haar moeder, koningin Máxima, als regentes te laten fungeren, is meer nodig dan een simpele vraag. Amalia moet het koningschap uitdrukkelijk neerleggen of de leden van de Staten-Generaal (Eerste- én Tweede Kamer) moeten oordelen dat zij ‘buiten staat is’ om te regeren. Er moeten wetten geschreven worden en Máxima dient een eed af te leggen voor de verenigde vergadering van de Staten-Generaal.

Amalia zelf nuanceerde haar opmerking tegen De Breij overigens direct: ‘Maar ik heb vooral tegen mijn vader gezegd: blijf jij maar gezond eten en veel sporten.’

Het zou voor alle partijen het beste zijn als koning Willem-Alexander bij leven en welzijn afstand kan doen van de troon, zoals zijn voorgangers, de koninginnen Wilhelmina in 1948, Juliana in 1980 en Beatrix in 2013. Hun opvolgers hadden na hun 18de verjaardag relatief veel ruimte om zich in de luwte voor te bereiden op hun toekomstige taak en daarnaast een studie te volgen, een geschikte partner te vinden en een gezin te stichten.

Toelage

Zoals het er nu uitziet, krijgt Amalia diezelfde mogelijkheden. Nu zij 18 is, krijgt haar koninkrijk Amalia niet ineens veel vaker te zien. Zeker niet nadat zij met een handgeschreven brief aan demissionair premier Mark Rutte liet weten de toelage – die zij vanaf dit moment ontvangt als meerderjarige Prinses van Oranje – terug te zullen storten. Die financiële toelage ervaart Amalia als ‘ongemakkelijk, zolang ik daar weinig als tegenprestatie tegenover kan stellen’.

Nederland ziet Amalia woensdag, als ze onder toeziend oog van haar ouders plechtig wordt binnengeleid bij de Raad van State. Normaal gesproken is zij er vanaf volgend jaar ook op Prinsjesdag bij, als dat te combineren valt met haar studie. Tegen De Breij zei ze daarover: ‘Ik wil me wel inzetten, maar vooral aandacht hebben voor mijn studie.’

De koninklijke familie eerder dit jaar. Beeld ANP

Studie

Welke studie het wordt, is nog niet duidelijk, of in elk geval niet bekend. Amalia’s interesses liggen bij geschiedenis, economie en rechten, tekende De Breij op. Amalia wil haar bachelordiploma aan een Nederlandse universiteit behalen en haar master in het buitenland volgen. Een logische studiestad, gezien de familietraditie, zou Leiden zijn, compleet met een lidmaatschap van het studentencorps Minerva, net als haar voorgangers en andere Oranjes. Fragment uit het boek Amalia, van De Breij: ‘Áls ze naar Leiden gaat, en áls ze bij Minerva gaat, dan is het omdat ze dat echt zelf wil en niet om de traditie.’

Voorlopig geniet de prinses nog van haar tussenjaar, waarin ze reizen combineert met stages. Onlangs, bij de afsluiting van het staatsbezoek aan Noorwegen, hielden haar ouders zich op de vlakte over de invulling van dat tussenjaar tegenover de media. Koningin Máxima: “Het is een heel proces en dat gap year leert haar ook om dingen te doen die ze normaal gesproken niet zou kunnen doen.” Haar echtgenoot vulde aan: “Het is een beetje stage en het is een beetje hobby. Ze is aan zichzelf aan het werken om zo ook nog zelfverzekerder aan haar studie te kunnen beginnen.”

Over Amalia’s reisbewegingen in dit tussenjaar is weinig bekend, al zou ze onlangs op het vliegveld van Los Angeles gespot zijn.

Beeld RVD – Frank Ruiter

Haar vader ging als 18-jarige in dienst bij de marine. De opkomstplicht bestaat niet meer en tegen De Breij vertelde Amalia dat ze ‘nu’ geen legeropleiding gaat volgen. ‘Maar gezien de historische band tussen het koningshuis en defensie zal ze er zeker kennis mee gaan maken, te zijner tijd,’ noteerde De Breij.

Droompartner

Wellicht treft Amalia ergens in de komende jaren haar droompartner. Nu, tijdens het reizen. Straks, tijdens haar studie. Of anders daarna, als de voorbereidingen op de troon serieuzer zullen worden.

De Breij, zelf getrouwd met een vrouw, taxeert dat dit een man is. In de toekomstige tijd spreekt Amalia ook telkens over ‘mijn man’. En als dat die partnerkeuze net zo precair zal zijn als bij haar vader – die een voormalig onderminister uit een bloederig Argentijns regime als schoonvader kreeg – of haar oma Beatrix, die relatief kort na de oorlog stapelverliefd op een Duitser werd?

Wederom tegen De Breij zei ze: ‘Ik kan niets doen zonder de toestemming van het land. En dat gaat heel ver, je kan me alle kanten op sturen. Tot een bepaald punt.’ (...) ‘Als het de man is die me steunt, van wie ik hou, met wie ik mijn leven door wil brengen en het parlement geeft geen toestemming, nou, dan moeten we nog maar zien wat ik doe. Ik kan niet kiezen ten koste van mezelf. Dan kan ik ook niet het beste geven voor ons land.’