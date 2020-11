‘Prins Bernhard-belasting’ van PvdA valt verkeerd bij Bernhard

Prins Bernhard. Beeld ANP Royal Images

Met zo’n belasting worden ‘pandjesbazen die vijf panden of meer bezitten, verplicht om netjes inkomstenbelasting te betalen over de huurinkomsten en vermogenswinsten’, zo staat in het PvdA-programma. “Ik vind het vreemd dat een politieke partij mijn naam gebruikt in haar programma,” zegt de prins volgens De Telegraaf. “Daarnaast vind ik dat ze uit moeten gaan van hun eigen kracht en daarbij niet één persoon moeten betrekken. Los van het feit dat ze mijn naam gebruiken op basis van artikelen in de pers en niet de feiten.”

Vriend en zakenpartner Menno de Jong steunt Bernhard en zou volgens de krant boze mails naar de PvdA hebben gestuurd. De Jong vindt het ‘populistisch opportunisme om iemand in deze discussie te betrekken omdat hij toevallig familie is van de koning’. Ook vindt hij het taalgebruik van de sociaaldemocraten demoniserend.

‘Al verhuurd’

De zakenpartner voert aan dat huurwoningen die hij en Bernhard begin deze eeuw aankochten al verhuurd waren bij aankoop en dat daarmee niets overblijft van de suggestie dat daarmee woningen zijn onttrokken aan de markt.

PvdA-parlementariër Henk Nijboer benadrukt dat vaststaat dat Bernhard direct dan wel indirect vastgoed verhuurt. “Als Tweede Kamerlid ben ik vrij maatschappelijke thema’s aan de kaak te stellen en daar de woorden en benamingen bij te kiezen die ik gepast vind.”