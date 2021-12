Prikspijt gekozen tot woord van het jaar 2021

Beeld ANP

Van Dale omschrijft prikspijt als spijt die iemand heeft van het feit dat hij zich heeft laten vaccineren tegen een bepaalde besmettelijke ziekte. ‘Prikspijt is een breed begrip en weerspiegelt goed wat er in de samenleving speelt. Enerzijds heb je het activisme op sociale media van mensen die tegen de coronavaccinaties zijn. Maar prikspijt kan ook worden opgevat als een term die je gebruikt als je korte tijd pijn ervaart na de vaccinatie of omdat de vaccinaties op dit moment toch niet de ultieme uitweg uit de crisis lijken te zijn, zoals gehoopt’, verklaart Den Boon de populariteit van het woord.

Door NU ‘91, de belangenvereniging voor zorgprofessionals, is echter verbaasd gereageerd op het winnende woord. Woordvoerder Michiel van Erp zegt er zelf nog nooit van gehoord te hebben. “En ik sta er toch wel midden in het werkveld. Volgens mij is deze term alleen maar in het leven geroepen om onrust te zaaien.”

Veel coronawoorden

Veel van de vijftien genomineerde woorden dit jaar hadden te maken met de gevolgen van de coronacrisis, zoals ook prikpolarisatie, vaccinatievoordringer, boosterprik, deltavariant, doorbraakinfectie en QR-samenleving. Ook vorig jaar stonden er al veel woorden op de nominatielijst die iets met de coronapandemie te maken hebben, zoals lockdownfeestje, hoestschaamte en coronamoe. Toen ging het woord anderhalvemetersamenleving er met de ‘winst’ vandoor.

Andere genomineerde woorden dit jaar waren finfluencer, gevoeligheidslezer, grotsyndroom, intimiteitsvacuüm en memeaandeel. Mensen konden ook zelf woorden insturen waarvan ze vonden dat die kans moesten maken op de titel.

Uit straatinterviews van het Radio 1 Journaal bleek dinsdagochtend dat het woord in 2021 niet echt ingeburgerd is geraakt. Veel mensen denken dat iemand prikspijt heeft als hij of zij zich juist niet heeft laten vaccineren en in het ziekenhuis terechtkomt met corona. Dat is ook hoe minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge ertegenaan kijkt: ‘Als je op de ic ligt omdat je géén prik hebt genomen. Dan heb je pas #prikspijt,’ reageert hij op Twitter.

In totaal werd er bijna 49.000 keer gestemd op de vijftien woorden die Van Dale had genomineerd voor de verkiezing. Dat was veel meer dan vorig jaar toen 12.000 mensen hun stem uitbrachten.

In België is met 37,2 procent van de stemmen het woord knaldrang gekozen tot woord van het jaar. Knaldrang betekent een ‘sterk verlangen om uit de bol te gaan’.