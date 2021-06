Prikregistratie nog steeds problematisch: 1,8 miljoen vaccinaties ontbreken in RIVM-database

Beeld Hollandse Hoogte / Laurens van Putten

Volgens een woordvoerder van de GGD is door het grote aantal gezette prikken in combinatie met een ICT-storing een ‘file van gegevens’ ontstaan. Daardoor kunnen vaccinatiegegevens van mensen die daar toestemming voor hebben gegeven, niet naar het RIVM worden gestuurd. Zo'n 1 miljoen inentingen zijn daarom nog niet terug te vinden in MijnRIVM, het persoonlijke webportaal waar iedereen de eigen vaccinaties kan inzien. “We betreuren de vertraging en werken keihard aan een oplossing,” zegt de GGD-woordvoerder.

Mede door de storing bij de GGD is het Covid-vaccinatie Informatie- en Monitoringsysteem (Cims​) van het RIVM nog altijd verre van compleet. Het RIVM denkt dat op dit moment ruim 77 procent van de bijna 13 miljoen prikken in Cims staan. Rond de 9 procent van de gevaccineerden wil geen gegevens delen met het RIVM, schat het instituut. Dat betekent dat zo'n 1,8 miljoen vaccinaties nog niet in het RIVM-systeem staan, terwijl dat wel zou moeten. Het RIVM gebruikt Cims onder meer om te kunnen onderzoeken of vaccins goed werken en of ze veilig zijn.

Huisartsen en zorginstellingen

Van de GGD-prikken is 82 procent in Cims geregistreerd. Bij de huisartsen (61 procent) en zorginstellingen (66 procent) zijn de administratieve problemen nog wat groter, als gevolg van achterstanden in de administratie of door problemen in de communicatie tussen de softwaresystemen van de prikkende partijen en Cims. Het RIVM stelt dat het probleem niet bij hen ligt. “Het probleem ligt bij de aanlevering aan de bronregistratie. Als het RIVM data ontvangt, komt het ook in Cims,” laat een woordvoerder weten.

Leveranciers van huisartsensoftware maken al weken overuren om uit te zoeken waar de fouten zitten. “Ze zijn ook gericht huisartsen aan het benaderen om te checken of daar alle goede vinkjes wel zijn gezet,” zegt een woordvoerder van de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV).

De LHV vraagt zich af of er bij de huisartsen echt zoveel misgaat met de prikregistratie, of dat het RIVM wellicht te hoge verwachtingen heeft van het aantal vaccinaties dat is gezet. “De huisartsen hebben het AstraZenecavaccin toegediend, maar er zijn natuurlijk genoeg berichten geweest over verminderde populariteit van dat vaccin. Dus wellicht worden er ook onjuiste aannames gemaakt.”

Coronapaspoort

Per 1 juli hebben mensen hun vaccinatiegegevens nodig voor het Europese coronapaspoort, dat in Nederland gekoppeld wordt aan de al bestaande Coronacheck-app. Wie volledig gevaccineerd is tegen corona, kan een QR-code downloaden in de app en met dit vaccinatiebewijs deze zomer op vakantie in Europa.

Cims is volgens het ministerie van Volksgezondheid de gemakkelijkste en meest logische route om aan een vaccinatiebewijs te komen. Maar dat wordt lastig, als iemand zijn gegevens op 1 juli (nog) niet kan terugvinden in het aan Cims gekoppelde MijnRIVM.

GGD: Geen zorgen, stop met bellen

Toch hoeven mensen die bij de GGD zijn geprikt zich geen zorgen te maken, bezweert de GGD. De Coronacheck-app zoekt straks bij het aanvragen van een vaccinatiebewijs namelijk niet alleen in Cims, maar ook in de eigen vaccinatiedatabase van de GGD, waarin alle prikken sowieso zijn verwerkt. Dus ook die van mensen bij wie iets is misgegaan met de registratie in Cims, of mensen die daar geen toestemming voor hebben gegeven. “We krijgen veel bezorgde telefoontjes, maar dat is dus echt niet nodig. Daarom hierbij de oproep: stop met bellen,” zegt de woordvoerder. “Mensen kunnen hun vaccinatiegegevens bovendien bekijken op coronatest.nl.”

De Coronacheck-app speurt straks overigens ook door het vaccinatieregister van de ziekenhuizen. Dus ook wie daar zijn prik heeft gehad, hoeft zich geen zorgen te maken.

Noodoplossing

Het spannendst wordt het voor mensen die bij de huisarts of in een zorginstelling zijn gevaccineerd, maar die hun gegevens niet terugzien in Cims, omdat ze geen toestemming hebben gegeven of de registratie niet is doorgevoerd. Het ministerie van Volksgezondheid werkt hard aan een noodoplossing, die volgende week klaar moet zijn. Huisartsen en zorginstellingen kunnen dan via een speciaal webportaal een vaccinatiebewijs voor deze gevaccineerden opvragen.

De Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) hoopt dat zo weinig mogelijk mensen van de noodroute gebruik hoeven te maken. “Daarom is het zo belangrijk dat de registratie in Cims compleet is,” stelt een woordvoerder. “De alternatieve oplossing is echt voor uitzonderingsgevallen, zoals mensen die hun gegevens niet met het RIVM hebben gedeeld. Het is niet de bedoeling dat straks iedereen de huisarts gaat benaderen.”