Prijzen olie en gas door het dak na invasie Oekraïne: wat zijn de gevolgen?

Beeld ANP / Joris van Gennip

Nadat de Russische inval bekend werd, schoot de gasprijs op gasbeurs Powernext omhoog. Die lag donderdagmiddag rond de 135 euro voor een megawattuur, ruim 51 procent meer dan woensdag bij het sluiten van de markt. Ook de olieprijs steeg flink: een vat Brent-olie doorbrak voor het eerst sinds 2014 de magische grens van 100 dollar.

Aan de snelweg kost een liter benzine al 2,25 euro. Gaat dit verder stijgen?

Op korte termijn zeker. Zo kost benzine en diesel zaterdag 2 cent meer dan de huidige adviesprijs, zegt Paul van Selms, die met United Consumers al ruim twee decennia dagelijks de benzineprijzen monitort. “Dat is echt fors, ik heb zo’n verhoging in 22 jaar slechts eenmaal eerder meegemaakt.”

De pompprijzen zullen echter niet tientallen centen stijgen, verwacht hij. “De spanningen rond Oekraïne hebben zich geruime tijd opgebouwd. Ze zitten deels al in de huidige pompprijzen verwerkt.” Voorlopig gaat Van Selms er vanuit dat er maximaal een dubbeltje bijkomt.

Wat helpt is dat Europa minder afhankelijk is van Russische olie dan van gas, zegt Lucia van Geuns, energie-expert van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Rusland verzorgt 10 procent van de wereldwijde olieproductie. Dat is zeker niet weinig, maar tegelijk hanteerbaar.

En hoe zit het met de energienota?

Dat is koffiedik kijken, zegt energie-analist Rick Marsman van Vattenfall. De stijging van de gasprijs door Oekraïne is vrijdag fors, tegelijk ligt de prijs nog een stuk lager dan in december.

“Consumenten kunnen het effect gaan merken, als de gasprijs langdurig hoog blijft.” Energiebedrijven moeten dan mogelijk hun tarieven verhogen. “Met name consumenten met een flexibel contract zijn in gevaar,” aldus Marsman. “Wie zijn prijzen langdurig heeft vastgezet, is voorlopig veilig voor stijgingen.”

Duidelijk is dat Nederlanders zich zorgen maken. Bij energievergelijker Gaslicht.com was het afgelopen dagen een gekkenhuis, zegt directeur-oprichter Ben Woldring. “Het is als met het hamsteren van toiletpapier aan het begin van de coronapandemie. Veel mensen wilden afgelopen week hun prijzen voor een jaar of langer vastzetten.”

Maken energiebedrijven zich eveneens zorgen?

Ze zeggen van niet, maar leveranciers hebben donderdag wel al hun aanbiedingen bij vergelijkingssites als Independer en Gaslicht.com teruggetrokken. Iets dat ze enkele maanden eerder ook al kortstondig deden nadat de gasprijs enorm opliep. Afgelopen maand was er juist weer behoorlijk wat aanbod. Woldring verwacht dat het losloopt. “Er is veel beweeglijkheid in de markt, aanbieders kijken het even aan en wikken welke nieuwe tarieven ze moeten bepalen.”

Wat gebeurt er als Rusland de gaskraan dichtdraait?

Tot nu toe is Rusland zijn contractuele verplichtingen aan het westen altijd nagekomen. Maar er liggen crisisplannen in de la voor als het toch gebeurt, zowel bij de EU als in Den Haag. Heel goed uitgewerkt lijken ze alleen nog niet. “Nederland werkt daar nu aan, het ministerie van Economische Zaken en Klimaat moet daar helderheid over verschaffen,” zegt energie-expert Lucia van Geuns. Duidelijk is wel dat de meest energie-intensieve industrie als eerste zal worden afgeschakeld. Aan Nederlanders zal dan gevraagd worden minder te stoken en te douchen.

Hoe afhankelijk zijn we van Russisch gas?

Nederland bevindt zich in een relatief comfortabele positie. Zo’n 15 procent van ons gas halen we uit Rusland, beduidend minder dan diverse andere Europese landen. Zo leunt Duitsland voor 35 tot 40 procent op Russisch gas. “Tegelijk zijn wij door het sluiten van de gaskraan in Groningen sinds 2018 importafhankelijk,” zegt Van Geuns. “Als deze crisis tien jaar geleden had plaatsgevonden, was onze positie véél sterker.”

Hoe zit het met de Nederlandse gasvoorraad?

Op de korte termijn zitten we veilig, zegt energie-expert Lucia van Geuns. De vrees dat de Nederlandse gasopslagen in onder meer Norg en Grijpskerk leeg zouden raken is niet uitgekomen. Ze zitten momenteel voor ruim 20 procent vol. “De winter is mild verlopen en loopt inmiddels op zijn einde. Als het voorjaar ook niet koud verloopt, kunnen we het uitzingen met de huidige voorraden, ons eigen gas, importen uit Noorwegen.”

Volgens Weerplaza valt een koude periode niet meer te verwachten. “Hoogstens volgen binnenkort nog enkele relatief koude dagen van 4-5 graden overdag en ’s nachts iets onder nul,” zegt meteoroloog Wilfred Janssen.

Bestaat er een kans dat de Groninger gaskraan verder open gaat?

Nederland wil dat voorkomen, maar ondenkbaar is het niet. “Stel dat we een echte crisis krijgen dan gaan andere wetten gelden,” zegt energie-expert Van Geuns. “Dat is het geval als Rusland de gasleveranties aan Europa zou stoppen.” Dat kan meer Gronings gas betekenen. Afgelopen december maakte het demissionaire kabinet al bekend dat er ruim 3,5 miljard kuub meer Gronings gas nodig is om aan de vraag uit Duitsland te voldoen.

Betekent de Russische agressie dat Nederland sneller van het gas afgaat?

Energie-expert Aad Correljé van de TU Delft acht dat zeker mogelijk. “Tot nu toe was duurzaamheid het voorname argument, geopolitieke overwegingen waren vooral op de achtergrond aanwezig. Dat is nu veranderd.” Probleem is wel dat de afhankelijkheid van Rusland een langjarig project is, stelt hij. Gas kan niet zomaar van elders worden gehaald. “De gaspijpen liggen nu zo dat we enkel Russisch gas kunnen binnenhalen.” Het bouwen van meer terminals voor LNG, vloeibaar gas uit de rest van de wereld, kost eveneens jaren. De bouw van een kerncentrale nog langer.