Prijzen bestaande koopwoningen met 6,9 procent gestegen

Beeld ANP XTRA

Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Kadaster werden bestaande koopwoningen gemiddeld 6,9 procent duurder. In 2018 bedroeg de gemiddelde prijsstijging nog 9 procent.

In het vierde kwartaal stegen de prijzen wat minder snel. Bestaande woningen waren in de laatste drie maanden van 2019 gemiddeld 6,2 procent duurder dan een jaar eerder. Het aantal verkopen lag 5,6 procent hoger dan in het vierde kwartaal van 2018. In totaal zijn er ruim 218.000 woningen van eigenaar gewisseld in 2019, nagenoeg evenveel als in 2018.

Vooral huiseigenaren in de provincie Groningen zagen hun woningen het afgelopen kwartaal in prijs toenemen. Een gemiddeld woonhuis werd daar 8,4 procent duurder dan een jaar geleden. Dat is de sterkste stijging in veertien jaar tijd. In de overige provincies lag de prijsstijging in het vierde kwartaal tussen de 5,4 en 7,4 procent.

Wat betreft de vier grootste steden van Nederland stond Utrecht aan de kop. Daar dikten de huizenprijzen met bijna 8 procent aan. In Amsterdam was de stijging juist het laagst met slechts 3,4 procent.

Huiseigenaren deden in de afgelopen drie maanden het vaakst appartementen in de verkoop. Het aantal verkochte woningen van dat type steeg met 11,5 procent op jaarbasis. Ook van de meeste andere woningtypen zijn er meer verkocht. Alleen de verkopen van de vrijstaande woningen waren in de periode lager dan een jaar eerder.

De Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) meldde eerder op basis van voorlopige koopcontracten bij NVM-makelaars dat de huizenprijzen gemiddeld met 8 procent stegen in het afgelopen kwartaal.