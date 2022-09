Prijsplafond per 1 november: energienota voor gemiddeld huishouden wordt 290 euro per maand

Rob Jetten, minister voor Klimaat en Energie Beeld ANP

Volgens het kabinet is zo’n gezin daardoor ruim 2000 euro goedkoper uit dan bij de huidige hoge energieprijzen. Dat meldt het ministerie van Financiën, na dagen van overleg en onderhandelingen tussen kabinet en energiebedrijven.

Het kabinet is nog niet helemaal klaar met het maken van de maatregel. In elk geval gaat er vanaf 1 januari een maximale prijs gelden voor de eerste 1200 kuub gas en de eerste 2400 kilowattuur stroom die wordt gebruikt. Gedacht wordt aan een prijs van maximaal 1,50 euro voor een kuub gas en 70 cent voor een kilowattuur elektriciteit, maar die bedragen kunnen de komende weken nog veranderen.

Mocht dit de uitkomst worden dan betaalt een gemiddeld huishouden 1800 euro per jaar voor gas en 1680 euro per jaar voor elektriciteit, inclusief belastingen. Per maand komt de totale rekening voor zo’n huishouden dan op 290 euro.

Om al dit najaar iets te doen aan de hoge energierekeningen, is afgesproken met energiebedrijven dat zij de laatste twee maanden van dit jaar de rekening van hun klanten alvast verlagen. De overheid vergoedt de energiemaatschappijen het verschil.

Het prijsplafond gaat heel 2023 gelden. Wie meer gas en elektriciteit verbruikt dan het ingestelde plafond, betaalt het hogere markttarief. Op die manier wil het kabinet iedereen ‘prikkelen’ om zuinig om te gaan met energie.

Schatkist

De verwachting is dat zo’n 60 procent van de huishoudens niet meer gas en elektriciteit verbruikt dan het aangegeven plafond. Zij zijn daardoor naar schatting 2280 euro per jaar goedkoper uit dan wanneer er niet zou zijn ingegrepen.

Maar die schatting is wel met een heel grote slag om de arm, omdat nog onduidelijk is hoe de gasprijs zich in de toekomst ontwikkelt. Daardoor is ook nog moeilijk te zeggen hoeveel het prijsplafond de schatkist gaat kosten. In elk geval meer dan 5,4 miljard euro.

Behalve het prijsplafond komt er ook volgend jaar een energietoeslag van 1300 euro voor de laagste inkomens. Gemeenten kunnen dat net als dit jaar uitkeren aan de ongeveer 1 miljoen huishoudens die het minst te besteden hebben. Om ook al dit najaar extra verlichting te geven, mogen gemeenten van dat bedrag alvast 500 euro de komende maanden uitkeren. Dat komt dan bovenop de 1300 euro van dit jaar.

Voorts komt er een gezamenlijk noodfonds van de overheid en energiebedrijven. Daarmee kunnen mensen worden geholpen die hun energierekening niet meer kunnen betalen. Zo moet worden voorkomen dat wanbetalers komende winter worden afgesloten.

