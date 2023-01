Prijsplafond of niet: zet de thermostaat niet meteen op 20, gas is nog steeds heel duur

Miljoenen Nederlandse huishoudens zien hun energierekening fors dalen door het prijsplafond dat op 1 januari is ingegaan. Toch is energie nog altijd ruim twee keer duurder dan vroeger. Zes vragen en antwoorden over het prijsplafond.

1. Goed nieuws toch, dat prijsplafond?

Ja, met de huidige variabele prijzen (rond de 3 euro voor een kubieke meter gas) van de energiebedrijven zeker. Het tarief voor gas halveert naar 1,40 euro. De overheid past het verschil bij. Dat scheelt fors, maar wacht met het opdraaien van de thermostaat, want energie is ook met het maximumtarief nog altijd heel prijzig. Naar schatting bespaart een gemiddeld Nederlands gezin zo’n 2500 euro per jaar door dat plafond, maar het maandbedrag is gemiddeld dan nog steeds bijna 250 euro. Energie besparen blijft financieel lonen.

2. En als ik stadsverwarming heb of de gasmeter met anderen deel?

Dan is er een aangepast prijsplafond. Wie op een warmtenet is aangesloten, betaalt maximaal 47,38 euro per gigajoule tot een verbruik van 37 gigajoule. Voor huishoudens die een energiemeter delen, bijvoorbeeld bewoners van studio's in een groot stadspand, wordt nog gewerkt aan een regeling om de kosten te drukken. Deze 700.000 huishoudens moeten een ‘vergelijkbare regeling’ krijgen. Minister Rob Jetten (Energie) verwacht die regeling halverwege volgende maand uitgewerkt te hebben. De Belastingdienst gaat deze regeling uitvoeren.

3. Hoeveel miljard kost dat prijsplafond de overheid?

Dat is niet bekend. Gasprijzen en daarmee ook elektriciteitsprijzen – veel elektriciteit wordt met gas opgewekt – zijn fors gedaald. Sterker: als de energiebedrijven nú voor heel het jaar voor alle Nederlanders energie zouden inkopen, hoeft minister van Financiën Kaag geen cent bij te passen.

Maar zo werkt het niet. De bedrijven kopen in voor volgende week, volgende maand of voor komende jaren. Ze hebben dus ook gekocht, toen de prijzen afgelopen zomer door het dak gingen. Het energieplafond gaat de schatkist naar schatting rond de 10 miljard euro kosten, maar het kan ook nog veel duurder worden, als de marktprijzen weer exploderen.

4. Hoeveel energie kan ik tegen die verlaagde prijs verbruiken?

De eerste 2900 kWh elektriciteit en de eerste 1200 kubieke meter gas kosten respectievelijk 40 cent en 1,45 euro, inclusief btw en energiebelasting. Wie meer verbruikt, moet de prijs van het energiecontract betalen.

5. Stoken tot de 1200 kuub is verbruikt dus?

Zo eenvoudig is het niet. De hoeveelheid ‘goedkope’ energie hangt ook af van de datum van de eindafrekening. Per dag, per maand, zijn er gemiddelde verbruiken berekend. Het voorbeeld dat het ministerie voor Klimaat en Energie gebruikt, is een huishouden dat op 13 april de jaarafrekening krijgt. Van 1 januari tot 13 april ‘mag’ dit huishouden 610 kubieke meter gas en 976 kWh stroom gebruiken tegen de plafondprijzen. Voor de rest van het jaar resteert dan nog 590 (1200-610) kuub gas en 1924 (2900-976) kWh stroom.

Stel dat we nog een steenkoude winter krijgen en er tot 13 april meer gas wordt verbruikt dan die 610 kuub, dan moet daarvoor de hogere contractprijs betaald worden. Die tussenstand wordt ook gebruikt bij een overstap naar een andere energieleverancier, al zijn er op dit moment nauwelijks energiebedrijven die nieuwe klanten met lage tarieven proberen te lokken.

6. Wordt mijn termijnbedrag verlaagd?

Voor veel mensen wel. Bijna iedereen zal eind deze maand een nieuw maandbedrag hebben. Niet iedereen zal een lagere rekening krijgen. Wie nog een vast contract had, met lagere tarieven dan in het prijsplafond, ziet de rekening zelfs stijgen. De verlaagde btw op energie gaat weer naar 21 procent en de korting op de energiebelasting is minder. Op jaarbasis wordt de energierekening daardoor honderden euro’s hoger.