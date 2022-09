Prijsplafond: Brussel bood ruimte, bedrijven konden het, maar het kabinet wachtte tot vorige week

Minister van Financiën Sigrid Kaag (D66) en minister-president Mark Rutte (VVD) tijdens de eerste dag van de Algemene Politieke Beschouwingen. Beeld BART MAAT/ANP

VVD-fractieleider Sophie Hermans geeft het al snel toe. “Had het sneller gekund en gemoeten? Ik denk dat het antwoord ja moet zijn,” zegt ze op dag één van de Algemene Politieke Beschouwingen. GroenLinks-leider Jesse Klaver komt verhaal halen als hij hoort dat het prijsplafond voor de exploderende energieprijzen niet eerder mogelijk was. Met de PvdA pleit GroenLinks al sinds maart voor het plan waarmee de coalitie nu als extra bijlage op Prinsjesdag kwam.

“In onze gesprekken, ook voor de zomer, werd ons duidelijk gemaakt: zo’n prijsplafond kunnen we uitvoeren,” corrigeert Klaver Hermans. Eneco zegt ook dat het bedrijf ‘vroeg, in de zomer’ heeft gemeld dat een generiek plafond ‘uitvoerbaar is, mits wij tijd krijgen’. Bij een andere energiegigant stelt een bron dat er veel eerder is gekeken naar een afgetopt maximum (voor een kleinere groep huishoudens).

Maar kabinet en coalitie komen pas afgelopen week serieus in beweging. Afgelopen vrijdag, na speciaal ingelast kabinetsberaad, krijgt de koepel van energiebedrijven Energie Nederland ‘het concrete kabinetsvoorstel voor een prijsplafond,’ meldt een woordvoerder.

Politieke druk

Tot die vrijdag raden de in Den Haag machtige ambtenaren van het ministerie van Financiën hun minister Sigrid Kaag nog aan om het conceptplan van PvdA en GroenLinks af te schieten. De reden: te duur. Te veel mensen krijgen een tegemoetkoming, staat in de zogenoemde beslisnota die gisteren is vrijgegeven.

Maar de politieke druk buiten het ministerie van de schatkistbewaarders blijkt al snel niet meer te weerstaan. Op het ministerie van Economische Zaken en bij fractieleiders in de coalitie gaat het deze maand schuiven na maanden van ‘kan niet, lukt niet, te duur’.

Betrokkenen wijzen daarbij op twee cruciale ontwikkelingen de afgelopen weken. Ten eerste: Brussel biedt meer ruimte. De Europese Commissie beschouwt sinds 14 september september het compenseren van energiefacturen namelijk niet langer als ongeoorloofde staatssteun. En minstens zo belangrijk: energiebedrijven zelf geven in een hoorzitting met Tweede Kamerleden diezelfde dag ‘plotseling’ aan dat ze dit jaar al iets kunnen doen via een prijsplafond.

Verbazing over Nederlandse koers

“De Europese staatssteunregels stonden eerst niet toe dat je energiebedrijven geld geeft,” zegt minister van Economische Zaken Rob Jetten (D66) over de plotselinge wending. “En bedrijven dachten dat een plafond pas in januari 2024 volledig kon worden ingevoerd.” Premier Mark Rutte verwijst eveneens naar Brussel bij vragen over getreuzel: “Sinds een dag of tien weten we dat Europa ons toestaat mensen veel breder te helpen met een prijsplafond,” zei Rutte op Prinsjesdag.

Dus lange tijd zijn technische hordes bij energiebedrijven en onwil in Brussel de boosdoeners volgens de coalitie. Maar in Brussel heerst juist verbazing over die Nederlandse koers. In oktober vorig jaar zette de Europese Commissie de deur open voor overheidssteun en prijsregulatie van de energiemarkt. Dan roept Brussel namelijk de crisissituatie uit waardoor de weg vrij is voor interventie, meldt een bron bij de Europese Commissie. “Sinds oktober 2021 kunnen lidstaten prijsregulering toepassen.”

Lidstaat Frankrijk grijpt dat direct aan om energieprijzen te bevriezen. Maar Nederland wacht dus op het seintje van vorige week, als Brussel nog explicieter maakt dat alle consumenten geholpen kunnen worden.

Gemixte signalen

Bronnen op het Binnenhof benadrukken dat de Europese regels hiervoor toch echt te strikt waren en dat energiebedrijven zelf ook gemixte signalen uitzenden: op 14 september meldt koepelorganisatie Energie Nederland nog dat het plan voor een prijsplafond ‘sympathiek is’, maar wel veel tijd kost, zeker een jaar.

Op diezelfde dag zeggen energiebedrijven in de Tweede Kamer nota bene dat ze best wat kunnen regelen voor dit jaar. Maak daar maar eens chocola van. “En zo'n prijsplafond kan alleen als klanten van alle leveranciers ervan kunnen profiteren,” zegt een woordvoerder van Jetten. Na recente signalen dat er toch wat mogelijk is, gaan de energiebedrijven afgelopen weekend ‘nogmaals om tafel’: “En ze concludeerden dat als de grote bedrijven de kleine helpen, het waarschijnlijk wél mogelijk is voor álle partijen.” Het prijsplafond komt er alsnog.