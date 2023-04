Prijs voor eieren kort voor Pasen historisch hoog: ‘Iedereen wil eieren, zeker nu vlees zo duur is’

Beeld Getty Images/iStockphoto

Bijna overal zijn doosjes eieren tientallen centen duurder geworden, blijkt uit cijfers van databedrijf Supersmarktcanner. Bij Jumbo betalen klanten voor 18 scharreleieren (gewichtsklasse M) inmiddels 5,84 euro, terwijl dat een jaar geleden nog 4,45 euro was. Bij Albert Heijn kosten zes biologische witte eieren 2,29 euro, tegenover de 1,85 euro van een jaar terug. En ook bij discounter Aldi zijn de prijzen gestegen: voor zes vrije uitloopeieren wordt 1,49 euro gevraagd, 10 cent meer dan in 2023.

De Universiteit Wageningen berekende in januari nog dat de consumentenprijs voor een gemiddeld ei zo’n 30 cent was; bijna 30 procent duurder dan een jaar geleden.

Misoogsten en oorlog in Oekraïne

Waarom zijn de eieren zo duur? Deskundigen wijzen op de hoge kosten voor het voer; in 2021 stegen de prijzen al behoorlijk, onder meer door wereldwijde misoogsten, maar sinds de Russische invasie in Oekraïne is de situatie extreem.

Oekraïne geldt als de graanschuur van Europa en sinds er veel minder graan uit het land komt, is de wereldwijde markt verstoord. Pluimveehouders worden geconfronteerd met prijsstijgingen van wel 30 tot 40 procent. Dat heeft gevolgen voor de gehele keten; niet in de laatste plaats voor de aanschaf van de leghen zelf, die eerst moeten worden opgefokt met duur voer. Handelaren betalen flink meer geld voor een kip.

Vogelgriep: veel kippen geruimd

De aanhoudende vogelgriep is een andere reden die minstens een even grote rol speelt. In Nederland werden al 6 miljoen dieren geruimd. In heel Europa gaat het om wel 50 miljoen dieren die zijn gedood.

Het zorgt voor een wereldwijd tekort aan eieren. In Nederland valt het de laatste tijd mee met ruimingen, maar in Polen, en bijvoorbeeld ook in de Verenigde Staten, zijn ruimingen nog aan de orde van de dag.

Dat kleinere aanbod heeft geleid tot veel hogere prijzen. “De vraag blijft stabiel, maar het aanbod is minder. Amerika houdt nu alle eieren voor zichzelf,” zegt Peter van Van Horne, econoom pluimveehouderij aan de Wageningen Universiteit. “Iedereen wil eieren hebben, zeker als vlees duur is, zoals nu. Eieren vormen een goedkope bron van dierlijke eiwitten.”

Meer eieren ingekocht

Desondanks krijgen de pluimveehouders juist nu, zo vlak voor Pasen, een iets lagere prijs voor hun product. Maar dat gebeurt volgens Bart-Jan Oplaat (voorzitter van de Nederlandse Vakbond Pluimveehouders) ieder jaar. “Supermarkten kopen een paar weken van tevoren in. De eieren die je nu koopt zijn eigenlijk van een paar weken terug. Daarna zakken de prijzen altijd iets in.” Rondom Pasen (en Kerstmis) worden de meeste eieren verkocht, aldus Oplaat. Supermarkten kopen rondom Pasen 10 tot 20 procent meer eieren in.

Hoe het komt dat we met Pasen altijd genoeg eieren hebben? Volgens Van Horne weten boeren precies hoeveel eieren er nodig zijn op welk moment van het jaar. “Supermarkten zorgen voor een goede voorraad. En ook boeren kunnen enigszins sturen met hun capaciteit. In de zomer, wanneer mensen veel minder eieren eten, zie je bijvoorbeeld dat de kippen in de stallen worden vervangen. Dat gebeurt nooit in maart of april.”