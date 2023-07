Pridevlag aan Sloterplas binnen 48 uur gestolen

Beeld ANP

Het was een feestelijk protest aan de oevers van de Sloterplas: vrijdagavond kwamen Pink Nieuw-West en het stadsdeelbestuur van Nieuw-West voor het tweede jaar op rij samen om Queer & Pride te vieren, en te protesteren tegen achterstelling en discriminatie van de lhbtq-gemeenschap. Wethouder Touria Meliani (Inclusie) en stadsdeelvoorzitter Emre Ünver waren bij de gelegenheid aanwezig en hesen daarbij de Progress Pridevlag als symbool voor inclusiviteit en diversiteit.

Op zondag blijkt de vlag, een uitgebreidere variant van de regenboogvlag, te zijn verdwenen: onbekenden hebben hem meegenomen. “We zijn helaas niet verrast, omdat de vlag binnen en buiten Nederland en binnen en buiten Nieuw-West meer agressie lijkt op te roepen,” zegt een woordvoerder van het stadsdeelbestuur. “We hebben vorig jaar een soortgelijke ervaring gehad. Daarom hebben we reservevlaggen achter de hand.” In 2022, bij de eerste Pridefestiviteit aan de Sloterplas, werd de Pridevlag ook al binnen 48 uur door onbekenden weggehaald.

Brand in studentenflat

Ook op andere plekken werden de afgelopen jaren regenboogvlaggen of andere symbolen van de lhbtq-gemeenschap weggehaald of vernietigd: zo was er in 2021 brandgesticht in een studentenflat in Amsterdam-West vanwege regenboogvlaggen aan de gevel, in april van dit jaar was er een reeks homofobe incidenten in onder meer Groningen en Eindhoven, en begin deze maand werd een Pridevlag aan de Churchilllaan in Amsterdam-Zuid in brand gestoken.

Het stadsdeel voert een actief beleid om dit soort discriminatie in Nieuw-West te bestrijden. “Met regelmaat organiseert het stadsdeel sessies met bewoners en professionals zoals jongerenwerkers om sensitiviteit, kennis en acceptatie van lhbtq te vergroten,” legt de woordvoerder uit. “Daarnaast ondersteunen we scholen die worstelen met hoe zij het gesprek met ouders moeten voeren over voorlichting aan kinderen of Paarse Vrijdag. Ook organiseren we ‘Ongewone ontmoetingen’, voor Amsterdammers die elkaar zelden tot nooit tegenkomen. De eerste editie was een ontmoeting tussen de dragartiesten van The House of Hopelezz en bewoners uit Nieuw-West.”

Ook gaat het stadsdeel na het verwijderen van de Progress Pridevlag niet bij de pakken neer zitten: vanaf maandag hangt er een nieuwe, tot en met het einde van Queer en Pride 2023 op 6 augustus.

