Pride Amsterdam was doel van aanslag met bomvesten en kalasjnikovs

De Canal Parade door de grachten (2019). De boten parade is het hoogtepunt en de afsluiting van de Pride van Amsterdam. Beeld ANP

Het Openbaar Ministerie stelde bij de aanhouding van de zes mannen, op 27 september 2018, ‘een grote aanslag in Nederland te hebben voorkomen’. “Het plan was vermoedelijk om met bomvesten en kalasjnikovs (AK47’s) een aanslag te plegen op een evenement en op een andere plaats een autobom tot ontploffing te brengen,” aldus justitie.

Vermoedelijk behelsde het plan een aanslag tijdens de Pride Amsterdam, zo blijkt uit een mail die de rechtbank voorlas. ‘You decide what is easy for you guys to bring candy,’ (met candy worden wapens bedoeld), staat in de mail. ‘First we wanted to join miltary parade, but then a gay parade in august.’ Meerdere personen zouden deze aanslagen moeten plegen met een bomvest of een kalasjnikov.

Ook waren er plannen om eerst een bomauto op te blazen om vervolgens ‘als een gek te gaan schieten op een festival’. Wanneer een van de terroristen geraakt zou worden, kon hij zichzelf vervolgens opblazen met een bomvest. De mail werd door hoofdverdachte Hardi N. (37, Arnhem) aan een vertrouweling gestuurd. Die persoon is waarschijnlijk en AIVD-infiltrant geweest. Pride Amsterdam ging voorbij zonder dat Hardi N. aan wapens kon komen.

Undercoveroperatie

De groep werd opgerold door een undercoveractie van de politie. Een politie-infiltrant maakte contact met hoofdverdachte Hardi N. (36 jaar, een al eerder veroordeelde jihadist), een tweede politie-infiltrant leverde (onklaar gemaakte) bomvesten en kalasnikovs. Nadat vier van de zes mannen in een vakantiehuisje op een bungalowpark in Weert met die wapens hadden geoefend, werd de hele groep opgepakt.

Een van de medeverdachten, Waïl el A., claimt dat hij slechts aanwezig was op het park omdat hij in contact wilde komen met iemand die hem kon helpen met uitreizen. “Ik wilde gaan leven in een islamitische staat, waar ik mijn geloof kan praktiseren,” aldus Waïl. Desondanks zijn er geluidsfragmenten in handen van justitie waarop te horen is hoe Waïl gedetailleerd spreekt over het plannen van de aanslag en de gevolgen van de autobom die moet ontploffen: “Je maakt ze allemaal kapot.” Volgens justitie paste hij ook een bomgordel in het vakantiehuisje.

Een andere medeverdachte, Morat M, claimt aanwezig te zijn geweest bij de bijeenkomst omdat hij naar eigen zeggen ‘op wapens geilt’ en deze nodig heeft om zijn vrouw te beschermen die regelmatig bedreigd wordt op straat vanwege de gezichtssluier die zij draagt. “Wat ik fout heb gedaan: ik wilde wapens hebben. Ik besef dat sommige uitspraken kapot radicaal overkomen. Maar als de infiltrant zich niet had voorgedaan als een radicale moslim, dan waren al die uitspraken er niet geweest. Dan hadden we scarface-taal gesproken over een overval of zo.”

Morat, een ex-bokser wiens halfbroer naar Syrië uitreisde, stelde ook ‘nooit, nooit, nooit een aanslag in Nederland te hebben willen plegen’. Maar, stelde officier Ferry van Veghel: “U praatte in het vakantiehuisje ook over aanpassingen aan het bomvest. En over aan het touwtje trekken als de politie komt, ‘want dan neem je die mee’. Is dat niet een wat omslachtige manier om aan een wapen te komen?”

Politie raakte telefoon kwijt

Hoofdverdachte Hardi N. stelde al eerder dat hij is uitgelokt tot het voorbereiden van die aanslag. Niet door de politie-infiltranten, maar door geheim agenten van de AIVD. Die zouden schuilgaan achter enkele online aliassen waarmee Hardi al jarenlang contact had. Het was ook de AIVD die in het voorjaar van 2018 de politie op het spoor zette van de Arnhemmer. Volgens de verdachte kan hij die uitlokking aantonen aan de hand van berichten die op een telefoon zouden staan. Die telefoon is echter kwijt.

De advocaten van Hardi en zijn mede-verdachten vroegen daarom woensdag, op de eerste dag van het proces, nogmaals aan de rechtbank om AIVD-baas Erik Akerboom en mogelijke andere medewerkers van dienst die bij de operatie zijn betrokken te laten getuigen. Volgens justitie is dat niet nodig ‘omdat er geen enkele aanwijzing voor uitlokking is’. De AIVD zelf geeft geen commentaar.

De rechtbank oordeelde vrijdagochtend dat ze vooralsnog geen medewerkers van de AIVD zal oproepen om te getuigen. “We kunnen nu nog geen oordeel vormen of dat nodig is, dat zullen we doen na de behandeling van deze zaak hier in de rechtbank,” aldus de rechter.

Hardi N. stelde daarop in de rechtbank geen vragen te beantwoorden zolang de personen die achter Abu Hajar en Abu Mousab (de vermoedde AIVD-infiltranten) schuilgaan, niet zijn gehoord. Ook Nabil B., eveneens aanwezig in het vakantiehuisje, wil niets zeggen.

Het leidt tot onenigheid in de groep verdachten. Morat en Waïl willen dat Hardi wél verklaart. “Om duidelijk te maken welke rol iedereen had,” stelt Waïl. Morat: “Hardi had blijkbaar achter mijn rug om contact met mensen en zei daarin dingen over mij.” Morat, Hardi en Nabil kennen elkaar al sinds hun jonge jeugd, woonden ook bij elkaar in de buurt in Arnhem.