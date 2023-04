President Macron ondertekent omstreden Franse pensioenwet

Demonstranten protesteren in Parijs tegen de goedkeuring van de nieuwe pensioenwet. Beeld Getty Images

De weg was vrij voor Macron om de wet te ondertekenen nadat de Grondwettelijke Raad vrijdag oordeelde dat de belangrijkste elementen van de omstreden Franse pensioenhervormingen niet in strijd zijn met de grondwet. Zes kleinere maatregelen die onderdeel uitmaakten van het pakket werden afgewezen. De nieuwe pensioenwet zal op 1 september van kracht worden.

De regering drukte de omstreden pensioenhervormingen door zonder dat het parlement erover stemde. Enkele dagen later werd er een motie van wantrouwen ingediend tegen de regering, maar deze kwam uiteindelijk negen stemmen tekort. De afgelopen maanden werd er massaal gedemonstreerd en gestaakt in Frankrijk, maar Macron hield vast aan de hervormingen. Volgens peilingen is de populariteit van de Macron gedaald naar bijna het laagste niveau ooit.

Naar verwachting wordt ook zaterdag weer gedemonstreerd. De vakbonden hebben bovendien opgeroepen tot een nieuwe grote protestdag op 1 mei, de Dag van de Arbeid. Vakbondsleider Sophie Binet zei dat geen enkele vakbond met Macron in gesprek wil als hij de wet ondertekent. Zij riep op tot nieuwe stakingen.

Vakbonden en de oppositie laten het er dus niet bij zitten. Zo zwoer de linkse leider Jean-Luc Mélenchon de strijd tegen de pensioenhervorming voort te zetten. Het rechts-radicale boegbeeld Marine Le Pen zei dat het lot van de hervorming ondanks het besluit ‘niet bezegeld’ is.

Rond het gerechtsgebouw in het centrum van Parijs zijn hoge versperringen aangebracht. Er geldt een demonstratieverbod, dat vrijdag werd genegeerd. In de buurt, bij het stadhuis, zijn spandoeken te zien met teksten als: ‘Geen einde aan de stakingen totdat de hervorming is ingetrokken’.

