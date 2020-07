Presentator Renze Klamer: ‘Op plek van DWDD zal de druk meteen hoog zijn’

Renze Klamer op de Klapstoel Beeld Harmen de Jong

Rotterdam

“M’n stad. Ik woon er inmiddels al zo’n tien jaar niet meer en er zijn maanden dat ik er niet kom, maar het klopt: eens een Rotterdammer, altijd een Rotterdammer. Hoewel ik een groot deel van mijn jeugd in Capelle aan den IJssel heb gewoond, heb ik er veel herinneringen liggen. Mijn eerste keer naar de bioscoop, mijn eindexamen, mijn eerste zoen.”

“Voetbal? Mijn ouders hadden er niets mee. Pas toen ik vier jaar geleden Langs de Lijn en Omstreken ging presenteren, ben ik het meer gaan volgen. Mijn sympathie ligt bij Feyenoord, natuurlijk. Maar het is voor mij geen halszaak of ze winnen of verliezen.”

Gereformeerd vrijgemaakt

“Dat waren we thuis, ja. Twee keer naar de kerk op zondag. Hoewel mijn ouders me niet dwongen als ik er die tweede keer echt geen zin in had. Ik noemde me vanaf mijn tienertijd liever christelijk dan vrijgemaakt. Ik vond het te pretentieus om, zoals de echte gereformeerd vrijgemaakten deden, te beweren als enige precies te weten hoe de Bijbel gelezen moet worden en wat God daarmee bedoelt. Maar als kind voelde de gemeenschap prettig: ik maakte vriendjes in de kerk. En omdat ik ook op een christelijke school zat, werd dat al snel mijn wereld.”

“Maar zo zeker als ik was van mijn geloof toen ik 17, 18 jaar, zo open sta ik er nu in. Ik noem mezelf tegenwoordig latent christelijk. Er is nog wel iets over van vroeger, maar daarmee ben ik even niet actief bezig. Ik ga niet meer naar de kerk en beweeg me vooral buiten het christelijke circuit. Dat vind ik voor deze levensfase heel fijn, even niet hoeven te bedenken wat ik nu wel of niet geloof.”

“Dat loslaten is een langzame proef geweest. Wat zou het me opleveren als ik het probeer, bedacht ik een aantal jaar geleden. Hoe meer ik dat doe, hoe beter het bevalt. Bidden doe ik alleen nog met mijn dochtertje. Aan het einde van de dag, als manier om dankbaar te zijn voor de mooie dingen die er zijn gebeurd.”

Op vrijdag

“Een verrassing dat we voor het tweede seizoen zo’n prominent tijdstip hebben gekregen. Ik wist dat de Publieke Omroep enthousiast was na de eerste serie, die in de rand van de nacht werd uitgezonden. Maar tegen een talkshow om half tien ’s avonds zei ik meteen ja. Al moesten we het woordje ‘Laat’ ervoor van de titel afhalen. De opzet blijft hetzelfde: ik ontvang twee bekende Nederlanders om te praten over onderwerpen die anders nooit aan bod komen. Rapper Bizzey en presentatrice Evi Hanssen bijvoorbeeld. Of Klaas Dijkhoff met zangeres Romy Monteiro.”

“Dit programma is voor mij echt een droom. Zeker omdat ik vanaf het begin betrokken ben bij het ontstaan. Onze opdracht was: maak wat anders dan er al is op dat tijdstip. Dus geen tafel met gasten om het nieuws door te nemen. We kozen voor het loslaten van de actualiteit, meer human interest. Het programma is meer amusement dan journalistiek, bedoeld om je met een goed gevoel naar bed te laten gaan. Dat lukte. Ik heb nog nooit zoveel reacties gehad.”

Andries Knevel

“Die heeft een speciaal plekje in mijn hart. Ik weet dat er mensen zijn die een hekel aan hem hebben, maar onder zijn theatrale uitingen en eigenaardigheden zit een heel warme persoonlijkheid. Dat ik in mijn EO-tijd de nieuwe Andries Knevel werd genoemd? Dat soort kwalificaties zegt meer over beperkte visie van mensen die dat opschrijven in een krant. Toen ik bij Na het Nieuws begon, was ik ineens de opvolger van Jeroen Pauw. Ik heb nooit bij iemand gedacht: ik wil de nieuwe jou zijn. Dat zou een onzinnige ambitie zijn.”

Piano

“Muziek heeft altijd een belangrijke rol gespeeld in mijn leven. Ik had al vroeg gitaarles, oefende zelf op de piano en speelde in de band van de kerk. Mijn ultieme ontspanningsavond is met mijn gitaar meespelen met bekende liedjes. Beetje John Mayer, of een paar eighties-hitjes. Ik ben verre van professioneel, maar net goed genoeg om de opening van Op vrijdag ermee te dragen. Zenuwen om erbij te zingen? Nee, eigenlijk niet. In de kerk speelde ik als tiener soms voor 800 man. Ik heb geen ambitie om beter te worden, maar het voelt wel heel lekker om deze kant van mezelf te laten zien.”

Opvolger DWDD

“Ik heb er een testje voor gedaan, ja. Als een van de velen, hoor. Meer om te kijken wat de omroepen in huis hebben, denk ik. Of ik het ambieer, zo’n dagelijkse show? Het is een positie waarbij de druk meteen hoog zal liggen. Ik heb het nu zo naar mijn zin met wat ik doe. Ik ben 31, heb nu een schitterende positie, het hoeft niet per se nu al. Bij mijn beste weten zijn er nog geen keuzes gemaakt. Ik geloof dat de latenightshow Op1 uiteindelijk pas twee weken voor de eerste uitzending is bedacht.”

Update

Na het interview werd bekend dat Renze Klamer met Fidan Ekiz vanaf dit najaar een nieuwe dagelijkse talkshow presenteert op NPO 1. Het programma van omroep BNNVara is te zien op het oude tijdslot van De Wereld Draait Door, tussen 19.00 en 20.00 uur.

Na het Nieuws

“Het programma is een paar maanden na mijn vertrek een stille dood gestorven. Gedoe met budgetten, decoders en themakanalen. Jammer, vind ik. Voor mij was het na 120 afleveringen mooi geweest, maar Na het Nieuws had echt een functie. We maakten een talkshow met een nieuwe generatie experts en dwongen ons zelf creatief te zijn bij het bespreken van de actualiteit. Dus vooral niet beginnen met het bellen van Peter R. de Vries. Het was wel houtje-touwtje werken, hoor: we namen op in de hal van het NPO-gebouw, zonder publiek en voor weinig kijkers. Toch had ik het niet willen missen. We wilden een springplank zijn voor nieuw talent. Ik ben er trots op dat dat is gelukt: je ziet gasten die bij ons aan tafel begonnen steeds vaker elders terug.”

Robbert Meeder

“Ik mis hem. We hebben 2,5 jaar lang Langs de Lijn en Omstreken samen gepresenteerd. Hoewel we 30 jaar in leeftijd verschillen, waren we in de studio helemaal gelijkwaardig. We hadden een soort soul connection. Die blijft, al spreken we elkaar veel minder. Ook nu ik weer op Radio 1 werk, zien we elkaar helaas weinig. Hij zit in de avond, ik presenteer rond lunchtijd De Nieuws BV. Ik ben echt blij dat ik de radio weer terug heb, miste het livegevoel. Ik hoop dat ik het de rest van mijn leven naast mijn televisiewerk kan blijven doen.”

Alleenstaande vader

“Ik vind het zo ontzettend mooi om vader te zijn. Ik verval snel in clichés over mijn dochter van bijna 5 en mijn zoontje van anderhalf, maar het vaderschap is het mooiste dat me in mijn leven is overkomen. Als ik die twee zie aan­komen, voel ik zo ontzettend veel liefde. Natuurlijk is er soms ook gehannes en gedoe, maar ik geniet zo van ze. Met Naomi heb ik nu hele gesprekken. Zo leuk om te zien hoe nieuwsgierig ze is.”

“Omdat hun moeder en ik sinds een jaar zijn gescheiden, voeden we ze op als co-ouders. Dat geeft een dubbel gevoel. Soms mis ik die twee, maar aan de andere kant heb ik soms echt m’n handen vrij om te doen wat ik wil. Ik moet eerlijk zeggen dat die afwisseling me best bevalt.”

Houten

“Vind je het niet gezellig hier? Kijk om je heen! Prachtig plein, toch? Leuk marktje erop. En er zijn een bioscoop en paar goede koffietentjes. Je kunt hier prima leven. Er is de afgelopen jaren veel toestroom van dertigers geweest die de grote stad niet meer konden betalen. Dat heeft Houten echt nieuw elan gegeven. Maar ik snap dat je er als Amsterdammer liever niet aan wil denken dat het op andere plekken in Nederland ook kan bruisen, omdat je die 2000 euro per maand moet rechtvaardigen die je voor jouw bezemkast betaalt. Mooie stad hoor, Amsterdam. Maar het dedain naar Houten of andere dorpjes, is zo onnodig. Of ik er altijd blijf? Misschien is Utrecht op termijn een optie voor me, als de kinderen wat ouder zijn, want uiteindelijk ben ik meer een stadsmens.”

Schaatsen

“Ja! Heb ik afgelopen winter veel tijd in gestoken voor het programma De IJzersterkste. Dat is geloof ik een beetje in de vergetelheid geraakt. Toch jammer, want ik heb het gewonnen! Dankzij het schaatsen had ik er meteen een fijne uitlaatklep bij. Tot corona het land afsloot sprak ik nog geregeld met deelnemers als Kim Lammers, Ortál Vriend en Welmoed Sijtsma af voor een paar rondjes op de Jaap Edenbaan. Ik ben eigenlijk niet zo’n duursporter, maar vond het heerlijk om lekker met je kop in de wind te ­rijden.”

Black Lives Matter

“Als vader van twee kinderen met een kleurtje volg ik de discussie op de voet. Sinds ik een relatie met hun moeder kreeg, heb ik veel geleerd over racisme. Daardoor zie ik nu dat mensen van wie je in eerste instantie denkt: zeur je niet een beetje, zoals Quinsy Gario en Sylvana Simons, juist nodig zijn om verandering in gang te zetten. Want ik wil natuurlijk ook een wereld waarin mijn kinderen niet op achterstand beginnen vanwege hun huidskleur.”

“Natuurlijk is niet alles racisme. Soms zijn mensen gewoon onhandig. Met de cultuur waarin zij bij een kleine misstap meteen worden gecanceld, bereik je niets. Maar zonder Quincy, Sylvana en Akwasi waren de protesten van nu niet zo overtuigend geweest en was Mark Rutte ook niet opgeschoven in zijn mening over Zwarte Piet. Heel goed dat ze hun pijn laten zien. Laat Tante Ans uit de Achterhoek die nog steeds denkt dat Zwarte Piet altijd toch zo leuk en gezellig was, maar merken dat er een proces in gang gezet moet worden...”



