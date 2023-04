Premier Rutte is het eens met bezoekend president Macron: ‘Europa moet een speler zijn, niet het speelveld’

De Franse president Emmanuel Macron en minister-president Mark Rutte geven een persconferentie in de ambtswoning van de burgemeester van Amsterdam. Beeld Remko de Waal/ANP

De Franse president Emmanuel Macron had dinsdag in Den Haag zijn visie ontvouwd voor een Europa dat meer op eigen benen staat en minder afhankelijk is van de Verenigde Staten en China. Premier Mark Rutte, die met Macron woensdagavond een persconferentie gaf in de ambtswoning van burgemeester Femke Halsema, zei het daarmee eens te zijn. “Wij hebben ook consequent gezegd dat Europa niet het speelveld moet zijn, maar een speler.”

Dat betekent volgens Rutte dat de Europese Unie ‘ook een geopolitiek krachtige stem moet zijn’. “Er is een risico dat Europa te weinig macht ontwikkelt, het is cruciaal dat Europa dat wél doet.”

‘Slijmen bij China’

Macron kreeg in eigen land en in de Verenigde Staten veel kritiek vanwege uitspraken na zijn bezoek aan China vorige week. Daarin zei hij dat de EU zich niet moet laten meeslepen in een conflict tussen de VS en China over Taiwan, dat door China als een afvallige provincie wordt gezien. Republikeinse Amerikaanse politici stelden dat Europa er dan ook maar alleen voor moet staan als het om Oekraïne gaat. Oud-president Donald Trump beschuldigde Macron van ‘slijmen bij China’.

Daar wilde Macron niet op reageren. “Trump is op zoek naar escalatie. Wij willen juist voorkomen dat er wordt geprovoceerd. We zijn voor de status quo, helderheid en respect. Dat wil Europa, dat willen de Verenigde Staten.” De VS is nog steeds een belangrijke bondgenoot, benadrukte Macon. “Maar bondgenoot betekent niet dat je een vazal bent.”

Rutte wil sussen

Rutte probeerde de commotie over Macrons uitspraken een beetje te sussen. “Bij zo’n bezoek wordt heel intensief gecoördineerd tussen bondgenoten,” zei hij, ook met de VS. “Niet over alle details zijn we het dan eens, wel over grote vraagstukken. De trans-Atlantische band is essentieel, maar op wereldtoneel moeten we een eigen geopolitieke positie hebben.” Ook Macron zei voorafgaand aan zijn Chinareis met Biden te hebben overlegd.

Rutte zei het verder ‘helemaal goed’ te vinden dat er bij het staatsbezoek van Macron gedemonstreerd werd. “Maar het moet wel fatsoenlijk. Er waren echt momenten die gevaarlijk waren, die keur ik natuurlijk af.”

Bij het tweedaags staatsbezoek dat Macron met zijn echtgenoot Brigitte aan Nederland bracht, renden woensdag bij de Universiteit van Amsterdam een man en een vrouw af op de president, terwijl ze een protestlied zongen. Zij werden getackeld door de politie. Dinsdag werd een toespraak in Den Haag verstoord door demonstranten. Zij protesteren tegen de omstreden pensioenwet waarmee Macron de pensioenleeftijd wil verhogen van 62 naar 64 jaar.

“Ik zag natuurlijk wat er gebeurde,” zei Rutte tijdens de gezamenlijke persconferentie. “Wij zijn gastheren, dat wil je niet.” Hij vergeleek het Franse protest ook met Nederland. “Met stikstof zien wij hier ook hoe moeilijk het is om het land mee te nemen bij moeilijke beslissingen.” Rutte zei ‘grote bewondering’ te hebben voor 'wat deze president probeert te doen’.

Moedige beslissingen

Macron zei dat het ‘normaal is om zulke reacties te krijgen’. “We hebben de verantwoordelijkheid om moedige beslissingen te nemen voor ons volk, voor vandaag en morgen. Als ik Frankrijk niet hervorm, welke geloofwaardigheid heb ik dan nog in Europa?”