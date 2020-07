Premier Rutte houdt videospeech bij Srebrenica-herdenking

Premier Mark Rutte tijdens de wekelijkse persconferentie na afloop van de ministerraad. Beeld ANP/Bart Maat

Minister Ank Bijleveld van Defensie zou een toespraak houden bij de herdenking in Bosnië en Herzegovina, maar haar reis kan vanwege coronabesmettingen in het gebied niet doorgaan.

Hoogwaardigheidsbekleders zijn nu gevraagd om een videoboodschap in te sturen. Rutte doet dit in plaats van Bijleveld omdat ook van andere landen regeringsleiders een video insturen, melden ingewijden. Ook secretaris-generaal Antonio Guterres van de Verenigde Naties stuurt een videospeech in. Hij zei in februari al dat hij het belangrijk vond persoonlijk bij de herdenking aanwezig te zijn, maar ook hij kan niet afreizen.

Na het uiteenvallen van Joegoslavië stuurde de Verenigde Naties begin jaren negentig een vredesmacht naar het gebied. Ook Nederland nam deel aan de VN-missie. Dutchbat zou onder meer het ‘veilige gebied’ Srebrenica beschermen, maar kon niet op tegen de overmacht van de Bosnisch-Servische strijders. De meermaals gevraagde luchtsteun kwam nooit. De enclave viel op 11 juli 1995. In de daarop volgende genocide werden zo’n 8000 moslimmannen en -jongens gedood door de Bosnische Serviërs.

Begrafenis

De herdenking zou dit jaar groots zijn, met een vredesmars en de begrafenis van acht recent geïdentificeerde slachtoffers op de begraafplaats bij de herdenkingsplek in Potocari. Er werden tienduizenden mensen verwacht. Maar de plechtigheden zijn nu teruggeschroefd, meldt Radio Sarajevo. In het gebied stijgt het aantal besmettingen met Covid-19. De voorzitter van het herdenkingscomité roept mensen op om niet op 11 juli naar het Srebrenica-monument te gaan. De organisatie nodigt buitenlandse gasten ook niet langer uit om de herdenking ter plekke bij te wonen, meldt een woordvoerder van het ministerie van Defensie.

Het was al langer onduidelijk of Bijlevelds reis naar Srebrenica wel door kon gaan, omdat voor Bosnië en Herzegovina nog altijd een negatief reisadvies geldt. Bijleveld zal in plaats daarvan zaterdag aanwezig zijn bij de herdenking op het Plein in Den Haag.