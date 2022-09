Premier Rutte bij Op1: kritiek op zijn onzichtbaarheid tijdens crises was ‘meestal terecht’

Sven Kockelmann sprak voor de special uur met de premier. Beeld NPO

Onder meer tijdens de stikstofcrisis, de toeslagenaffaire of rondom de gasbevingen in Groningen kreeg Rutte meermaals de kritiek dat hij onzichtbaar was. Die kritiek was ‘meestal terecht’, erkende de premier in het gesprek.

Nu wil Rutte zich meer laten zien. “Daarom is het zo goed dat we hier zitten,” zei hij tegen Kockelmann. Ook in de Tweede Kamer klonk tijdens de belangrijke debatten na Prinsjesdag vorige week de oproep aan Rutte om zich meer te laten horen, bijvoorbeeld over de gevolgen van de oorlog in Oekraïne.

Toespraak

De premier overwoog nog een toespraak te houden vanuit het Torentje. “Maar het nadeel is dan dat niemand iets terug kan zeggen.” Dat de premier tijdens de coronacrisis mensen vanuit het Torentje vroeg thuis te blijven was daarnaast ‘wel een heel heftig moment’.

Volgens Rutte is de kritiek op het kabinet in tijden van crises veelal ‘dat het soms te lang duurt’. Zo duurde het erg lang voordat het kabinet mensen gerust kon stellen over de dure energienota. Maar de problemen, ook op het gebied van asiel en stikstof, zijn ‘uiterst complex’, zegt Rutte. Kritiek moet het kabinet wel serieus nemen, zegt de premier. En waar dossiers ingewikkeld zijn en niet zomaar op te lossen zijn, moet het kabinet dat uitleggen aldus Rutte.

Zorgen over Italië

Ontwikkelingen in Italië zijn een ‘reden tot zorg’, zei hij verder over de verkiezingswinst van Giorgia Meloni’s radicaal-rechtse Fratelli d’Italia. Door haar partij en de rechtse partijen waarmee Meloni wil samenwerken “zijn dingen gezegd en gedaan waarvan je zegt: er is reden voor waakzaamheid”.

Rutte sprak zijn zorgen over Italië uit nadat hij Hongarije en Polen noemde. Die landen liggen al langere tijd op ramkoers met de rest van de Europese Unie, onder meer vanwege hun omgang met de rechtstaat.

De premier heeft Meloni nog niet gefeliciteerd met haar overwinning, maar dat is volgens hem gebruikelijk pas te doen wanneer zij daadwerkelijk premier is. Hij zal overigens wel proberen samen te werken met Meloni. “Je moet niet naïef zijn, maar je moet haar wel een kans geven,” aldus de premier.

Boeren

Zo’n 959.000 mensen stemden af op de special op NPO 1, zo meldt Stichting KijkOnderzoek (SKO). Een dergelijk uitgebreid interview met de premier komt buiten campagnetijd niet vaak voor. Na de start van de uitzending verzamelden meerdere boeren met trekkers zich in de buurt van het Catshuis. De politie was met meerdere eenheden ter plaatse.

Tip Het Parool via WhatsApp Heeft u een tip of opmerking voor de redactie? Stuur een bericht naar onze tiplijn.

Luister onze wekelijkse podcast Amsterdam wereldstad: