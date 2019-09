PostNL en Sandd mogen tóch fuseren

Staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken en Klimaat (CDA). Beeld ANP

Ze stelt wel een voorwaarde: postzegels mogen niet te duur worden.

Het is een historisch besluit: niet eerder werd een oordeel van de ACM aan de kant geschoven door het kabinet. Begin deze maand stelde de ACM dat door een fusie tussen PostNL en Sandd een monopolist op het gebied van postbezorging ontstaat. “Mensen, bedrijven en overheden zullen daardoor meer gaan betalen voor het versturen van post,” waarschuwde ACM-bestuursvoorzitter Martijn Snoep. De prijzen kunnen met wel 30 tot 40 procent stijgen.



Staatssecretaris Keijzer gebruikt nu haar macht om het ACM-oordeel te negeren. Dat doet zij om de postbezorging ‘betaalbaar, beschikbaar en betrouwbaar’ te houden ‘in een sterk krimpende markt’, zo laat ze aan de Tweede Kamer weten.

Voorwaarden

Keijzer zegt strenge voorwaarden op te leggen. Zo beperkt ze de prijs die PostNL straks mag rekenen aan zakelijke klanten en consumenten. “De postzegelprijs mag niet harder stijgen dan de daadwerkelijke hiervoor gemaakte kosten,” zegt Keijzer. “Ook mag PostNL de toegang tot haar netwerk aan andere postbedrijven niet weigeren.”

De vakbonden hoopten al dat het kabinet de fusie zou laten doorgaan. “Stop het huidige afbraakbeleid met onhoudbare concurrentie,” riepen de bonden het kabinet begin september op. De postbedrijven zien hun markt zó snel krimpen dat alleen bezuinigingen niet genoeg zijn om overeind te blijven, vonden de bonden. Valt een van de postbezorgers om, dan gaat dat volgens hen gepaard met ‘veel en nodeloos banenverlies’. Door een fusie neemt dat risico sterk af.

Kritiek

De Tweede Kamer was eerder positief over een fusie tussen PostNL en Sandd, maar er was ook kritiek. Coalitiepartijen VVD en D66 waren deze maand bezorgd over de prijsstijgingen waar de ACM voor heeft gewaarschuwd.