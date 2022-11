Posterprotest in Amsterdam met ‘voetbalplaatjes’ van in Qatar overleden bouwvakkers: ‘Spaar ze alle 6500’

Beeld E Heijnen

Ramjeet Chhatta, elektricien, 1975-2019, uit India. Suresh Devaki, metselaar, 1999-2021, uit Nepal en Ankit Hamal, timmerman, 1994-2020, uit Sri Lanka. Zomaar drie namen die prijken op posters die te zien zijn in de Javastraat en op het Weesperplein. Het woord Qatar staat groot op de posters, onder een geïllustreerde wereldcup ligt een plas bloed.

Het ontwerp lijkt te verwijzen naar de populaire spaarkaartjes van voetballers. Alleen zijn het nu de 6500 bouwvakkers die je ‘kunt verzamelen’ die om het leven kwamen bij de aanleg van stadions en andere faciliteiten in Qatar.

Dat aantal is gebaseerd op onderzoek van The Guardian. Ook de tekst op de poster verwijst naar deze bron. De krant verzamelde officiële cijfers uit India, Pakistan, Nepal, Bangladesh en Sri Lanka, landen waar veel van de bouwvakkers vandaan kwamen.

Gemiddeld stierven er zo’n twaalf buitenlandse arbeiders per week en waarschijnlijk nog meer aangezien ook de Filipijnen en Kenia massaal arbeiders naar Qatar hebben gestuurd. Gegevens over hoe het hun is vergaan, zijn er niet.

Welke organisatie achter de beklemmende actie zit, is niet duidelijk. Op de poster staat ‘EJMG22', wat mogelijk een hint is. De posters zijn geplakt op zogeheten wildplakzuilen. Daar mag iedereen een – niet commerciële – boodschap op plakken.

Supermarktketen Jumbo lanceerde vorige week dinsdag een reclame met in polonaise lopende bouwvakkers. Vanwege de grote verontwaardiging die het spotje veroorzaakte, heeft de supermarktketen besloten de commercial terug te trekken.

